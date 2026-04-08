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Abde y Fidalgo, en el once de un Betis sin Antony; el punta Pau Víctor, en el del Braga

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Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El extremo marroquí Ez Abde y el centrocampista Álvaro Fidalgo son dos de las seis novedades en el once del Betis para la ida de los cuartos de final de la Liga Europa en el campo del Braga, donde el brasileño Antony dos Santos es suplente, mientras que el español Pau Víctor sale en punta en el equipo portugués.

El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, introduce seis cambios en la alineación respecto a la que empató 0-0 ante el Espanyol en la pasada jornada de LaLiga EA Sports, con la entrada, además de Abde y de Fidalgo, del meta Pau López, el central brasileño Natan de Souza, el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez y el mediocentro Marc Roca.

Estos jugadores suplen respecto al último encuentro liguero al portero Álvaro Valles, a los laterales Héctor Bellerín y el argentino Valentín Gómez, al central Diego Llorente, al centrocampista Sergi Altimira y al extremo Antony.

En el Sporting de Braga, en el que es baja su máximo goleador, el uruguayo Rodrigo Zalazar, su técnico, el español Carlos Vicens, sólo hace dos variaciones respecto al once que ganó 0-1 al Moreirense en la pasada jornada de la liga portuguesa, al apostar para el medio campo por el luso Diego Rodrigues y el austriaco Florian Grillitsch.

Sustituyen en el equipo titular al portugués Joao Moutinho y al delantero español Fran Navarro, quien comienza como suplente.

El Braga sale con Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Diego Rodrigues, Jean-Baptiste Gorby, Grillitsch; Gabri Martínez, Pau Víctor y Ricardo Horta.

El Betis juega de inicio con Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Amrabat; Fidalgo, Fornals, Abde; y Cucho Hernández. EFE

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