Cinco comunidades en aviso amarillo por tormentas, lluvias, viento y/o mala mar

Madrid, 7 abr (EFE).- Cuatro comunidades autónomas del oeste peninsular junto con Canarias están bajo aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora, tormentas con posibilidad de granizo y/o fenómenos costeros.

En Andalucía está en aviso amarillo Aracena, en Huelva, por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, Castilla y León se encuentra bajo aviso amarillo por fuertes tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes.

En el caso de las provincias de Ávila y Salamanca hay además avisos por fuertes vientos y lluvias.

Se podrán acumular por allí más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas; las rachas de viento podrán ser de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Asimismo, están bajo aviso por lluvias, viento y tormentas ambas provincias extremeñas. Se acumularán más de 15 litros por metro cuadrado, y en el norte de Cáceres podrán recogerse en doce horas más de 40 litros por metro cuadrado.

Soplarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora en distintos puntos de dicha comunidad extremeña.

Asimismo, Galicia está en aviso amarillo por tormentas con posibilidad de granizo y rachas fuertes; en el caso de A Coruña el aviso es además por temporal marítimo en el oeste del litoral ante olas de hasta 4 metros.

También Canarias está bajo aviso amarillo que afecta a las islas de la Palma y el Hierro por fenómenos costeros y olas de 4 a 5 metros. EFE