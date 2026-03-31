Zupiria condena las amenazas a Otegi y lamenta que este tipo de hechos se producen "en más ocasiones de las que debería"

El responsable vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, advirtió en declaraciones recogidas por Europa Press sobre la frecuencia creciente de amenazas dirigidas a figuras políticas o formaciones, tanto por medio de mensajes anónimos, pintadas en muros o, en ocasiones, comunicaciones en las que el remitente resulta identificable. Zupiria manifestó que estos incidentes ocurren "en más ocasiones de las que deberían", en referencia a acciones intimidatorias recientes que afectan al entorno político del País Vasco. La noticia principal gira en torno al rechazo y condena expresados por el consejero tras las amenazas de muerte recibidas por Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu.

De acuerdo con Europa Press, el consejero Zupiria denunció que estos hechos tienen diferentes formas de manifestación, ya sea mediante grafitis ofensivos, correos electrónicos o mensajes en los que sí puede determinarse el origen, subrayando la gravedad que representa cualquier intimidación hacia dirigentes públicos. El propio Zupiria especificó que las amenazas contra Otegi, denunciadas en diciembre, motivaron una actuación inmediata de la Ertzaintza, en coordinación constante con el secretario general de EH Bildu y la formación política.

Según publicó Europa Press, desde el inicio de la investigación policial, las fuerzas autonómicas han cumplido el protocolo correspondiente como policía judicial. El titular de Seguridad señaló que, a partir del mes de enero, el caso se encuentra bajo competencia judicial y expresó su confianza en que, con el apoyo de la Ertzaintza, la Justicia determine plenamente las circunstancias y la autoría de las amenazas.

Durante su intervención en Radio Euskadi, citada por Europa Press, Zupiria calificó como "delito" la acción de amenazar de muerte a una persona e insistió en que espera que la Justicia y la Ertzaintza logren identificar al autor para que sobre éste recaiga "todo el peso de la ley". El consejero reiteró de forma contundente su condena a estos sucesos y manifestó su deseo de que se establezca un precedente judicial ejemplar frente a este tipo de delitos presuntamente cometidos.

El medio Europa Press detalló que Zupiria enfatizó el carácter reiterativo de estos incidentes, indicando que la aparición de amenazas contra representantes políticos o partidos no constituye una situación excepcional, sino que responde a una problemática de mayor frecuencia de la deseada. Aseguró que estas situaciones afectan al ejercicio de la actividad política y minan la convivencia democrática, señalando la necesidad de abordar judicial y policialmente este tipo de delitos.

Zupiria también remarcó en Europa Press que la Ertzaintza ha mantenido comunicación permanente con los responsables de EH Bildu desde que se presentó la denuncia y que el caso está siendo seguido con la diligencia que corresponde ante denuncias de esta naturaleza. Añadió que espera que las pesquisas conduzcan a un esclarecimiento completo y que el autor asuma las consecuencias legales que correspondan.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero insistió en que la investigación policial y el procedimiento judicial permanecen activos y orientados a proteger la seguridad de las personas amenazadas, así como a garantizar que actos intimidatorios no queden impunes. Finalizó señalando que, a su juicio, la Justicia debe responder con toda su capacidad para dar respuesta a estos delitos y evitar su reiteración en el ámbito político vasco.