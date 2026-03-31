IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes se reunirán el 19 de abril en Sevilla para avanzar en la refundación de su alianza

Las formaciones políticas progresistas integradas en el Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso han reiterado su invitación a otras fuerzas de la izquierda plurinacional para sumarse al proceso de convergencia y diálogo, en una referencia dirigida hacia Podemos. Según informó el medio, representantes de Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes han convocado a organizaciones sociales y políticas a un nuevo encuentro el 19 de abril en Sevilla con el objetivo de fortalecer una propuesta política conjunta en el contexto de la precampaña andaluza y en la antesala de las próximas elecciones generales fijadas inicialmente para 2027.

El medio consignó que el evento, bajo el lema "Un paso al frente", busca consolidar un espacio común y abierto que permita a los partidos progresistas afrontar de manera unitaria los comicios. La cita en Sevilla da continuidad al primer encuentro celebrado en Madrid en febrero, y coincide con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, previstas para el 17 de mayo. En esa contienda, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Partido Verde-Equo presentarán una coalición conjunta bajo el nombre "Por Andalucía".

De acuerdo con las formaciones organizadoras, “Un paso al frente” también es el lema empleado por la coalición Por Andalucía, cuyo objetivo declarado es ofrecer una alternativa al actual gobierno andaluz del Partido Popular. Según reportó la fuente, estos partidos consideran prioritaria la creación de un espacio político más democrático y sólido para oponerse a las políticas conservadoras que, en su opinión, restan derechos tanto a nivel autonómico como estatal.

El acto en Sevilla no solo busca fortalecer la convergencia electoral de cara a las generales sino también responde al debate interno de la izquierda sobre la necesidad de unidad. Tal como recogió el medio, los organizadores reiteran la invitación a las formaciones progresistas, animando a todas las fuerzas de la izquierda transformadora a sumarse, con respeto a los tiempos y dinámicas de cada organización.

La convocatoria llega en un momento en que todavía no se define el papel que desempeñará Podemos en Andalucía, especialmente tras los recientes resultados en Aragón y Castilla y León, donde la formación sufrió fracasos electorales. Según publicó el medio, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, trasladó recientemente “la total mano tendida” al candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, expresando la disposición de llegar a un acuerdo para desplazar al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Respecto al contexto nacional, estas iniciativas para fortalecer la izquierda, según detalló el medio, se producen apenas diez días después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, participen en Barcelona en un acto centrado en la reflexión sobre el futuro de la izquierda española. Rufián ya ha manifestado la intención de colaborar en diversas regiones, participando previamente en encuentros similares junto a otros representantes de la izquierda en Madrid y en Euskadi.

En la reunión celebrada en Madrid el 21 de febrero, participaron figuras destacadas del panorama progresista. Tomaron la palabra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; el dirigente de IU, Antonio Maíllo; el ministro de Cultura y dirigente de los Comunes, Ernest Urtasun; y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. Entre el público se encontraban el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud, Sira Rego, así como personalidades como la exalcaldesa de Barcelona y el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón. También se contó con la presencia de líderes sindicales como Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT. No asistió la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien anunció previamente que no repetirá como candidata de este frente común de izquierdas a la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con el medio que dio cuenta de la cita, las formaciones organizadoras consideran necesario sumar apoyos de referentes de la cultura, movimientos sociales y sindicatos para enfrentar lo que denominan una “grave involución” impulsada por fuerzas reaccionarias, especialmente en sectores como sanidad, educación y vivienda. Aseguran que este desafío requiere un esfuerzo conjunto y la colaboración del mayor número de actores posibles que representen la diversidad social y territorial del Estado.

En este contexto, IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes reafirman el propósito de “cerrar la puerta a políticas conservadoras” y se mantienen en la senda de construir una alianza amplia que responda tanto a los retos de las elecciones autonómicas en Andalucía como a la consolidación de un bloque progresista de alcance estatal. Según concluyó la fuente, la estrategia se centra en sumar fuerzas para evitar la fragmentación y fortalecer una propuesta política que haga frente a los partidos conservadores, en especial ante el avance de la extrema derecha.