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Podemos traslada su "total mano tendida" a Maíllo para lograr un acuerdo que saque a Moreno del Gobierno andaluz

La dirección de Podemos reafirma su respaldo a las negociaciones con Izquierda Unida y Por Andalucía, a pocos días de cerrar el plazo para coaliciones, buscando una alianza que permita un cambio político en la Junta y frenar las políticas actuales

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La fecha límite para registrar coaliciones de partidos ante las elecciones andaluzas se acerca, con el plazo fijado para el viernes 3 de abril, mientras los actores políticos implicados en la izquierda alternativa mantienen abiertas conversaciones en diversos niveles para explorar la posibilidad de concurrir juntos. Según publicó Europa Press, Podemos ha reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida y la coalición Por Andalucía para desplazar al Partido Popular del Gobierno andaluz y propiciar un cambio de rumbo en las políticas de la Junta.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, afirmó en rueda de prensa desde Madrid que tanto la dirección estatal del partido como su candidato autonómico, Juan Antonio Delgado, y la dirección andaluza respaldan la disposición a pactar con Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía. Fernández señaló: "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato Juan Antonio Delgado y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a Maíllo y 'Por Andalucía' para llegar a un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta". El directivo subrayó que esta postura responde a la demanda de amplios sectores sociales que solicitan la unidad de la izquierda para frenar las políticas actuales del PP en la región.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el dirigente detalló que la dirección andaluza de Podemos gestiona los contactos para negociar un posible acuerdo, al tratarse de una competencia vinculada a los acuerdos territoriales, pero recalcó que la estructura a nivel nacional brinda pleno respaldo a la iniciativa. "Desde la dirección estatal, todo el respaldo, todo el apoyo y compartimos plenamente esa mano tendida a Maíllo en 'Por Andalucía' para poder llegar a ese acuerdo", enfatizó Fernández, quien manifestó la expectativa de que estos últimos días de plazo sirvan para avanzar en la negociación.

Europa Press reportó que las posiciones sobre la viabilidad de una candidatura conjunta difieren dentro de las formaciones implicadas, aunque existe consenso en que las opciones continuaban abiertas. Algunas fuentes de los partidos indicaban que las posibilidades de una alianza seguían siendo "muy difíciles", mientras otras reconocían que los diálogos se mantenían, aun sin considerar estas conversaciones como negociaciones formales. Fernández remarcó que muchas personas están solicitando que se alcance el acuerdo y que la formación andaluza está actuando al respecto con el objetivo de poner fin a lo que describió como políticas de saqueo, privatización y deterioro de los servicios públicos, impulsadas por el Partido Popular en Andalucía.

Durante el encuentro con los medios, Fernández evitó detallar condiciones previas para el entendimiento con Izquierda Unida y Por Andalucía, e insistió en que la voluntad de acuerdo es absoluta y abierta. "Si decimos que mano tendida a un acuerdo a Antonio Maíllo en 'Por Andalucía', creo que queda muy claro que el marco es 'Por Andalucía'. Estamos esperando la respuesta", afirmó, según recogió Europa Press, incidiendo en que no se han exigido requisitos para la convergencia.

Por su parte, Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida y cabeza de lista de Por Andalucía, expresó en días anteriores, de acuerdo con Europa Press, que la continuidad de Podemos en la coalición depende únicamente de la voluntad del propio partido y que la agrupación parlamentaria autonómica puede mantenerse si nadie decide abandonarla. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie, seguimos adelante", declaró Maíllo en un acto en Granada, donde también indicó que no había que dramatizar la permanencia o ausencia de Podemos en Por Andalucía.

El medio Europa Press documentó que, en semanas previas, episodios similares de división electoral entre fuerzas de la izquierda han tenido lugar, como en los recientes procesos en Aragón y Castilla y León, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes para evitar la fragmentación del voto en Andalucía. En este contexto, la izquierda alternativa encara días decisivos para definir si concurrirán al proceso electoral como bloques diferenciados o en una plataforma común que aspire a alcanzar un mayor respaldo parlamentario.

La dirección de Podemos, según reiteró Pablo Fernández, considera fundamental la conformación de un frente político fuerte que les permita desplazar al presidente Juanma Moreno y revertir las políticas del actual gobierno autonómico. Fernández sostuvo que la urgencia de este cambio reside en los efectos de las decisiones tomadas por el Partido Popular en la gestión de los servicios públicos y los recursos de la comunidad, motivo por el que insisten en el llamamiento a otras fuerzas progresistas.

La atención permanece centrada en los próximos días, período en que los distintos agentes involucrados deberán decidir si se logra un acuerdo que supere las diferencias vividas en ciclos electorales recientes y posibilite una candidatura unitaria, tal como han hecho pública su aspiración desde la cúpula de Podemos. Europa Press especificó que, hasta el momento, los contactos y conversaciones continúan, con la expectativa de una respuesta definitiva de Izquierda Unida y Por Andalucía antes de que se venza el plazo legal de presentación de coaliciones.

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