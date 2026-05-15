Comic Barcelona abre las puertas de su edición más internacional en Fira Montjuïc

Barcelona, 15 may (EFE).- La 44.ª edición del salón Comic Barcelona, que tendrá lugar este fin de semana en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, abre sus puertas este viernes en el Pabellón 8 con la vista puesta en la cultura pop asiática.

En esta ocasión, la feria estará marcada tanto por su traslado a otro espacio, debido a las obras en Montjuïc, como por la mirada puesta en la cultura asiática.

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugurará a las once de esta mañana el salón con un recorrido por sus diferentes espacios.

Esto se último traducirá en la participación, por primera vez en España, de Hong Kong, que presentará su talento artístico; y en la presencia de Corea del Sur a través de la entidad KOCCA, que vendrá acompañada por varias editoriales del país y que ofrecerá una actividad sobre Webtoon Academy.

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También contribuirá la acogida del Concurso de K‑Pop en España, organizado por el Centro Cultural Coreano, de donde saldrá uno de los equipos que competirá en la final estatal y, posteriormente, en la internacional.

Esta nueva perspectiva asiática se refleja con la visita del hongkonés Pen So, reconocido internacionalmente por el detallismo de sus ilustraciones; o de la artista surcoreana Wooh Nayoung, conocida por sus reinterpretaciones de personajes occidentales con estética coreana.

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Asimismo, el salón contará con diversas personalidades japonesas como el autor Shintaro Kago, referente del surrealismo más transgresor, y Ken Niimura, con su estilo híbrido entre estéticas japonesas y occidentales.

También se suman destacados creadores de todo el mundo, como el estadounidense Deniz Camp, reconocido por obras como '20th Century Men' o, la más reciente, 'Absolute Martian Manhunter', dibujada por el artista español y premio Eisner igualmente invitado, Javier Rodríguez; de la misma forma que tomará parte el legendario historietista italiano, maestro del cómic erótico y famoso por títulos como 'El Clic', Milo Manara.

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Esta edición presenta muestras dedicadas a Carlos Giménez, celebrando los cincuenta años de 'Paracuellos'; Paco Roca, Gran Premio de la edición anterior, que estrenará una exposición inédita dedicada a sus primeros años creativos, reunidos bajo el título 'La edad de piedra de Paco Roca'; y Ken Niimura, que ofrece su particular interpretación artística del Siglo de Oro.

Además, el salón dedicará una exposición especial a 'El Señor de los Anillos', coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de 'La Comunidad del Anillo', con una muestra que explora la presencia de la obra de Tolkien en el audiovisual y que incluirá figuras a escala de elementos icónicos de las míticas películas.

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La otra gran novedad es el traslado de Comic Barcelona al Pabellón 8, recinto que acoge por primera vez el salón, en el que se reunirán 108 autores y 208 expositores en 28.000 metros cuadrados.

Debido a que este nuevo espacio cuenta con menos accesos, la organización del evento prevé que se formen colas a lo largo de la mañana, a la vez que cree "complicado" replicar los 110.000 asistentes que visitaron Comic Barcelona el año pasado. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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