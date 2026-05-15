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Las Rayadas vencen al América y toman ventaja en la final del Clausura

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Monterrey (México), 14 may (EFE).- Las Rayadas de Monterrey vencieron este jueves por 1-0 a las Águilas del América para tomar ventaja en la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, que se decidirá el domingo.

Alice Soto convirtió un gol en el minuto 25 para decidir un partido de pocas emociones con reiterados errores de uno y otro lado.

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El América, que jugó tres de las cuatro finales más recientes de la liga y las perdió las tres, salió a presionar y dominó en el arranque del partido ante un rival que lamentó la ausencia de su principal goleadora, la española Lucía García, lesionada.

En el minuto 25, el Monterrey sacó provecho de un despiste de la defensa de las Águilas; Soto recibió un balón en mitad de la cancha, se escapó sin marca y de zurda venció a la guardameta española Sandra Paños para poner el 1-0.

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América se volcó al ataque en busca del empate, tuvo la posesión de la pelota por más tiempo, sin embargo, dejó espacios atrás y en el 40 estuvo cerca de recibir un segundo gol. La sudafricana Jermaine Seoposenwe llegó sola al área, pero confirmó estar lejos de su mejor forma y le entregó el balón a Paños.

Las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa salieron con líneas adelantadas en la segunda mitad y otra vez Monterrey estuvo cerca de aumentar a ventaja en el 55.

Con la brasileña Geyse como líder, el América insistió y dos veces creó peligro; la delantera remató por fuera en el 63 y fue detenida por la guardameta Paola Manrique, en el 66.

Monterrey, que en la fase regular recibió como promedio menos de medio gol por partido, mantuvo el orden ante un América desconectado, sin jugadas de gol.

Geyse calmó su frustración por su poca contundencia con una agresión a la defensa Samantha Simental en una escaramuza en el 88, que no pasó a mayores.

En el 90+3 la brasileña Isadora Hass tuvo en sus botines el empate para América; sola en el área, con la portera vencida, disparó hacia un lado.

Allison Veloz confirmó el mal rendimiento en el ataque de uno y otro equipo; en la última jugada del duelo, dejó ir el segundo gol de las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miquel.

El partido de vuelta de la final se jugará el próximo domingo en la cancha del América.EFE

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EFE

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