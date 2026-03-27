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Joven, urbano y paritario: así es el público de la Fórmula E según su CMO

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Alba Calzado

Madrid, 27, mar (EFE).- 422 millones de aficionados. Casi el 50% son mujeres. El 45%, menor de 44 años. Son el centro de su grupo de amigos, urbanos, de mente abierta. Así son los seguidores de la Fórmula E según los describe Ellie Norman, directora de marketing (CMO) de la competición. Y llegaron a Madrid para dejar un impacto de entre 80 y 100 millones de euros.

El e-Prix de Madrid, la sexta carrera del campeonato mundial de Fórmula E 2026, se disputó entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo. Se llenaron 30.000 habitaciones de hotel y se generaron 4.000 puestos de trabajo gracias a esta competición, en la que los monoplazas son 100% eléctricos.

“El aficionado de Fórmula E es normalmente alguien urbano, de mente abierta, que ama probar nuevas experiencias. La Fórmula E es parte de su dieta de entretenimiento, junto al diseño, la tecnología, los videojuegos, la innovación, la música o la moda. Son gente que está en el centro de su grupo de amigos, a los que piden consejo”, explica Ellie Norman, en una entrevista con EFE.

Dos españoles, Alejandro Agag y Alberto Longo, fundaron la Fórmula E hace 12 años. “Tenemos una gran pasión por España. La primera vez que corremos aquí y está todo vendido. Ha sido un problema genial quedarnos sin espacio. Es genial ver el impacto de la carrera en la ciudad”, se enorgullece Norman.

A pesar de que la Fórmula E se disputa, en su mayoría, en circuitos urbanos, la sede del e-Prix de Madrid fue el circuito del Jarama, al norte de la capital. Norman lo ve compatible con el ADN de la competición: “A los pilotos les encanta. Es rápido y desafiante desde el punto de vista de la gestión de la energía. Pero sigue siendo posible llegar relativamente rápido desde la ciudad, en transporte público o Uber”.

En Madrid, la organización introdujo el ‘pit boost’, una parada en boxes obligatoria para una carga ultrarrápida de 30 segundos. No es el único elemento extra de la Fórmula E, ya que el ‘modo ataque’, con kilovatios adicionales, también desafía la estrategia. “Siempre estamos explorando nuevas innovaciones, ya sea desde el punto de vista del deporte, de las retransmisiones o de las innovaciones con los aficionados”, resalta.

Norman llegó a la Fórmula E en 2024. Entre 2017 y 2022, trabajó para la Fórmula 1. Hay parecidos, pero también diferencias. “La Fórmula 1 en 2017 era difícil de vender. Estaba en declive. Cuando me uní a la Fórmula E, había semejanzas. Al fin y al cabo, la gente compra a la gente. Hay sed de información detrás de las cámaras, conocer quiénes son los pilotos, sus caminos, sus historias”, comienza.

“Cuando pienso en la Fórmula E, pienso en ser inclusivos, accesibles. Es el progreso y el futuro. La herencia de la Fórmula 1 es que está construida en torno a la exclusividad. Al ser la marca que desafía el statu quo, tienes mucha más flexibilidad, la oportunidad de hacer cosas de manera diferente. Tenemos 12 años, hay hambre, mucha más agilidad para implementar cosas, pensar en cómo harías las cosas diferente”, resume.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1, para algunos, se parece demasiado a la competición eléctrica. El piloto neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón mundial, llegó a decir que parecía “la Fórmula E con esteroides”. Norman le entiende: “Ha reconocido que el estilo de correr ha cambiado estos años. Antes era un deporte de velocidad pura, ahora se ha acercado a la Fórmula E”.

“La Fórmula E fue creada desde el principio para combinar rendimiento, estrategia, inteligencia y ‘software’. Tenemos la exclusividad con la FIA de ser 100% eléctricos. La Fórmula 1 está en un compromiso: ahora combina tecnología de antes, con los motores de combustión interna, y tecnología del futuro”, añade.

La Fórmula E tiene, en palabras de Norman, “la transferencia de la carrera a la carretera más grande”, lo que contribuye a que sea relevante en la sociedad. “Es increíble en rendimiento y eficiencia, pero también está centrada en estrategia, inteligencia y ‘software’. Es lo que vemos en nuestra sociedad y nuestros negocios hoy en día”, resalta.

Lo que no se ven todavía son mujeres en la parrilla. Norman confía en que será a corto plazo: “Es nuestra responsabilidad crear las oportunidades. Hay mujeres piloto fenomenales que nunca han tenido la oportunidad de sentarse en un coche. Nosotros tuvimos una prueba femenina en nuestros test de pretemporada de Valencia. Es cuestión de tiempo que veamos a una mujer en un Fórmula E”. EFE

(foto)

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