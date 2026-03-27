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El PP citará a Puente, Ábalos, Koldo y la exministra Raquel Sánchez en la comisión del Senado sobre Adamuz

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) citará al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a su antecesora en el cargo Raquel Sánchez. También intentarán llamar al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, ambos en prisión preventiva.

En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz 'popular' ha detallado el plan de trabajo que ha propuesto a la comisión de investigación sobre la red ferroviaria y que sacará adelante gracias a su mayoría absoluta.

"La actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente. El señor Puente ha estado más centrado en el relato que en la gestión, más reactivo que responsable y más pendiente de la confrontación que de resolver problemas", ha denunciado Alicia García.

Además de Puente, Ábalos y Raquel Sánchez, el PP también ha incluido en el listado de comparecientes a la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, y al actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

También citará a la directora general de Transporte por carretera, Elena María Atance; al director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez; a la secretaria general de transporte terrestre, Rocío Báguena; al subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas; al director del observatorio para la atención de las víctimas de accidentes de transportes, Fernando Moreno, y al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

CADA VEZ MÁS TIEMPO

El PP ha diseñado un tiempo de intervención de mínimo cincuenta minutos por grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes en este foro, algo que ya ocurre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

La novedad de esta comisión sobre la red ferroviaria es que los portavoces pueden disponer de un segundo turno de intervención de 5 minutos, algo que no ocurre en ningún otra investigación parlamentaria en el Senado.

Además, el PP sí que ha querido asegurarse ser el primer grupo parlamentario que interrogue a los comparecientes y posteriormente vayan los demás por orden de representación.

MÁS DE 70 COMPARECIENTES

Los 'populares' han planteado un listado de comparecientes de hasta 73 personas en las que también figuran nombres destacados como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, así como a sus homólogos en las distintas regiones del PP.

Sobre las infraestructuras en Cataluña, el PP ha citado a la consellera de Territorio de Cataluña, Silvia Paneque; al secretario de Movilidad Manel Nadal; al comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macías; y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá.

Y de las empresas operadoras, han citado al presidente y al CEO de Iryo; a la directora general de Ouigo España, y a distintos responsables de Renfe. También han hecho lo mismo con varios cargos de Adif.

PIDEN INFORMACIÓN

En el plan de trabajo, el PP también requiere todas las comunicaciones que se produjeron los días del accidente de Adamuz, así como toda la documentación de todas las obras que se hicieron en este tramo.

Del mismo modo, piden las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía Europea "por el posible fraude de fondos europeos", los informes remitidos a los juzgados "sobre contratos amañados en el seno de Adif" y los expedientes que justifiquen los cambios en las velocidades de los tramos.

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