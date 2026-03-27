Bustinduy denuncia que las imágenes de la detención de Mbyae por parte de la Policía son "absolutamente inaceptables"

Durante el foro 'El liderazgo de España en la estrategia europea', el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, hizo referencia a la persistencia de la violencia que, según sus palabras, se dirige especialmente a mujeres y organizaciones de izquierda, enmarcando esta problemática en una década donde han sido frecuentes lo que denominó “montajes policiales”, “persecuciones judiciales que acaban en nada”, así como diversos actos de señalamiento y hostigamiento. En este contexto, Bustinduy vinculó estos hechos a una “lista larguísima” de dirigentes y exfuncionarios que, según enumeró, han experimentado persecución política en el ejercicio de sus funciones públicas, citando como ejemplos a figuras como Mónica Oltra, Ada Colau, Rita Maestre, Pablo Iglesias e Irene Montero. A partir de este diagnóstico, el ministro calificó como “absolutamente inaceptables” las imágenes de la detención del exdiputado madrileño y dirigente de Podemos, Serigne Mbaye, por agentes de la Policía Nacional, según consignó eldiario.es.

Bustinduy expresó que “no se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales” y destacó la necesidad de denunciar cualquier situación de violencia motivada tanto por discriminación racial como política. Según informó eldiario.es, el ministro agradeció la movilización ciudadana que tuvo lugar la noche anterior en protesta por el arresto de Mbaye, resaltando el papel de aquellos que se manifestaron en rechazo a los hechos.

El ministro advirtió que considera “extraordinariamente preocupante” la existencia de “violencia dirigida explícitamente a mujeres de izquierda y a organizaciones políticas de izquierda”, fenómeno que contextualizó dentro de una sucesión de episodios que, según explicó ante los presentes en el foro, incluyen actuaciones policiales que después no han tenido efectos judiciales duraderos o que han derivado en causas archivadas, así como hostilidades públicas y mediáticas contra representantes vinculados a este sector político.

Durante su intervención, detalló que a su juicio existe una tendencia sostenida en la que cargos y líderes de la izquierda han venido sufriendo procesos de persecución política, vinculados precisamente a su papel como representantes institucionales. “La lista de dirigentes o excargos que han sufrido una persecución política por el hecho de ejercer sus funciones de representación es larguísima”, afirmó Bustinduy, enumerando nombres de líderes que fueron objeto de procedimientos judiciales y campañas de descrédito público, siempre según la información publicada por eldiario.es.

En paralelo a sus advertencias sobre la situación vivida por la izquierda en España, Bustinduy valoró el momento político del espacio progresista y se refirió al futuro de las formaciones que integran la alternativa de izquierda, según publicó eldiario.es. El ministro describió que estos partidos se encuentran inmersos en un proceso de reorganización, en el que se han marcado hitos como la reedición de la alianza de Sumar y la serie de actos impulsados por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, quien ha promovido iniciativas en colaboración con otros dirigentes del bloque, incluyendo el evento previsto el próximo 9 de abril junto a Irene Montero.

En palabras de Bustinduy, este proceso de movilización política dentro del espacio progresista representa “un síntoma de que ese espacio está muy vivo y que es consciente que tiene que hacer algo para llegar al 27 en mejores condiciones”. Además, manifestó su discrepancia con los análisis que califican como pesimista la perspectiva electoral de la izquierda alternativa, mostrando su convicción de que los partidos de ese espectro lograrán finalmente desarrollar una estrategia adecuada de cara a las próximas elecciones generales.

Durante su declaración sobre el caso del exdiputado Mbaye, Bustinduy insistió —de acuerdo con lo reportado por eldiario.es— en la importancia de no tolerar bajo ninguna circunstancia acciones policiales que, a su juicio, resultan incompatibles con los principios fundamentales de una sociedad democrática y plural. Consideró esencial que los responsables políticos y la ciudadanía rechacen los actos de violencia institucional y denuncien de forma pública todas las conductas que puedan estar motivadas por razones de discriminación, insistiendo en que estas prácticas no deben tener cabida en el país.

Las declaraciones del ministro se produjeron en el marco de un debate público sobre el papel de España en la estrategia europea, contexto en el que también alertó de los riesgos que implica la normalización de determinados comportamientos por parte de los poderes del Estado hacia representantes de determinadas fuerzas políticas. Bustinduy insistió, siempre según eldiario.es, en que las situaciones descritas no deben formar parte del escenario democrático y remarcó que la vigencia de esos episodios exige respuestas institucionales y sociales que garanticen la igualdad de derechos, el respeto a la pluralidad y la protección frente a toda forma de discriminación.