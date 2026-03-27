AFE denuncia el Convenio Colectivo para las futbolistas de la Liga F

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha denunciado este viernes el Convenio Colectivo para las futbolistas de la Liga F Moeve con el fin de "trabajar por un acuerdo que avance de verdad en determinadas mejoras".

"AFE mantiene su firme compromiso en trabajar por un acuerdo que avance de verdad en determinadas mejoras. AFE entiende que los nuevos acuerdos deben ser mucho más ambiciosos para que de verdad progrese el fútbol femenino en España", recoge la nota de prensa.

De esta forma, desde el sindicato se busca iniciar la redacción de un nuevo Convenio Colectivo que introduzca mejoras concretas para que no se "mantenga la brecha con respecto a los derechos contemplados en los convenios de competiciones masculinas".

Entre las cuestiones más relevantes que AFE quiere negociar destaca la conciliación y maternidad, y negociar la posición del Deportista de Alto Rendimiento para poder pactar una adecuación con la vida académica (carrera dual/Ley del Deporte).

"Es necesario proporcionar una ayuda económica para guardería y facilitar que la jugadora pueda hacer frente a sus responsabilidades como madre, además de la gestante. Se debe crear un protocolo a seguir para los casos de embarazo con un sistema de atención pre-parto y post-parto", afirmó el comunicado.

También quieren dar el descanso mínimo de 72 horas entre la disputa de los partidos así como que el Convenio Colectivo ampare a las jugadoras del filial que recurrentemente participan en los entrenamientos y partidos del equipo de Primera División.

Desde AFE buscan que el nuevo documento recoja que la pretemporada sea de mínimo de 3-4 semanas para evitar lesiones y que en el caso de haberlas haya un seguro por incapacidad temporal. Por ello se trabajará para que haya un doctor/a como parte del 'staff' y viaje con el equipo.

En cuanto a protocolos, el Convenio Colectivo exigirá uno de temperaturas que determina el impacto de estas en la disputa de los encuentros de categoría nacional de las competiciones organizadas por la RFEF y LaLiga; asimismo un protocolo de prevención de riesgos laborales.

Desde AFE reiteran que haya negociación a la hora de determinar los calendarios y los horarios de la competición, "como en el masculino, y que no sea la patronal la que imponga el calendario a su gusto", al igual que los premios y el plus de antigüedad. "Establecer horarios de entrenamientos con ajuste al horario laboral", añadió la nota de prensa.

AFE pide también eliminar la lista por formación, "un asunto que perjudicó a alguna jugadora en el pasado y que sigue estando en vigor en el Convenio Colectivo actual". Y un fondo de garantía salarial para garantizar el pago de los salarios a las futbolistas en casos de impagos, pues consideran que "sigue siendo parte de la brecha social en relación al Convenio Colectivo masculino y que deja desprotegidas a las futbolistas en casos de impagos por parte de los clubes".

"AFE considera un retroceso en la defensa de los derechos de las futbolistas que sólo se puedan reclamar las deudas en Comisión Mixta si se han registrado los contratos en el plazo de 15 días desde su firma, como quiere la patronal", detalló el comunicado.