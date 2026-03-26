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La jefa de Protección Civil que pidió enviar el ES-Alert a las 18.34 del 29O declarará como testigo el 20 de abril

La máxima responsable autonómica en emergencias comparecerá ante la jueza tras la decisión de citarla, luego de que distintas versiones indicaran que impulsó el aviso que, según denuncias, se retrasó pese a la proximidad del riesgo para la población

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La instrucción judicial que investiga la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la Comunitat Valenciana incluirá la declaración clave, como testigo, de la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno. Según informó el medio fuente, esta funcionaria solicitó emitir un aviso de emergencia vía ES-Alert el 29 de octubre de 2024 a las 18:34, casi una hora y media antes de que el mensaje finalmente llegara a la población, cuando ya se habían reportado víctimas mortales. La causa busca esclarecer las decisiones tomadas en las horas críticas durante el episodio meteorológico.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado de Catarroja, que instruye el caso sobre la respuesta institucional ante la DANA, fijó la declaración de la jefa de Protección Civil para el 20 de abril. Esta citación responde a la orden que la jueza había dictado en octubre, luego de escuchar a una responsable del servicio 112 que declaró haber recibido la solicitud para emitir el ES-Alert a las 18:34, aunque el mensaje no se remitió hasta las 20:11. En ese intervalo se registraron víctimas fataIes asociadas al fenómeno meteorológico.

El calendario del juzgado señala otras comparecencias relevantes en abril. El día 23 está prevista la declaración del coordinador de Medios Naturales del Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Esta instancia intervino en la planificación y control de recursos durante la emergencia. Según publicó la fuente, el 27 de abril también testificará una trabajadora de Ilunion, la empresa contratada por la Generalitat Valenciana encargada de la atención telefónica del 112.

Según detalló el medio, el retraso en la emisión del ES-Alert figura como uno de los ejes de la investigación judicial. La declaración previa de la responsable del 112 precisó que la petición para alertar a la población llegó desde Protección Civil a las 18:34. Tras esto, desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se comunicó que “se estaba gestionando”, según la documentación que ha trascendido en la investigación.

La causa judicial examina si la tardanza en transmitir la alerta mediante el sistema ES-Alert —que permite avisos masivos a través de mensajes a los teléfonos móviles— dificultó la capacidad de la población para adoptar medidas de autoprotección. Este sistema se había establecido en la Comunitat Valenciana como parte de los protocolos de respuesta rápida ante emergencias graves, y su uso durante la DANA quedó bajo observación tras los hechos ocurridos.

El medio precisa que la jueza acordó la citación concreta de la jefa de Protección Civil tras valorar tanto las declaraciones previas como el contenido de los informes oficiales y comunicaciones internas. La secuencia de los hechos relatada en la causa apunta a que la funcionaria solicitó emitir la alerta una hora y 37 minutos antes de su lanzamiento efectivo, durante un contexto de riesgo meteorológico elevado para la población de la Comunitat Valenciana.

Los comparecientes previstos aportarán explicaciones sobre la coordinación entre administraciones, la cadena de toma de decisiones, la gestión en tiempo real de la emergencia y el funcionamiento del sistema 112. El juzgado recoge como elementos a analizar los procedimientos seguidos por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la empresa Ilunion en la gestión del flujo de información hacia la población expuesta.

El caso de la DANA y la activación tardía del ES-Alert ha generado un proceso de revisión institucional de los mecanismos de alerta y protección civil, orientado a identificar posibles fallos y responsabilidades en la gestión de riesgos naturales de alto impacto. De acuerdo al relato consignado por la fuente, las declaraciones de testigos como la jefa de Protección Civil, el coordinador de Medios Naturales y la trabajadora de Ilunion serán evaluadas junto con el resto de pruebas documentales y testimoniales reunidas en el sumario.

El cronograma de comparecencias se produce dentro del procedimiento ordinario del juzgado de Catarroja, que instruye sobre las decisiones adoptadas por los distintos órganos de la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno durante la emergencia, así como sobre la transmisión y recepción de avisos a la población civil bajo condiciones de alto riesgo meteorológico.

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