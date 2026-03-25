El jugador del Real Zaragoza Paul Akouokou sufre un esguince en su rodilla derecha

Zaragoza, 25 mar (EFE).- El Real Zaragoza ha anunciado este miércoles que el jugador Paul Akouokou sufre un esguince en su rodilla derecha.

La evolución que presente el jugador en los próximos días marcará su reincorporación progresiva al grupo, ha indicado el club en un comunicado.

El centrocampista terminó el entrenamiento del martes con molestias y, tras someterse a pruebas médicas, estas han determinado que sufre un esguince en la rodilla derecha. EFE