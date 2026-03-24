El CGPJ archiva cuatro quejas de particulares contra el juez Peinado pero mantiene abiertas dos presentadas por Bolaños

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado un análisis más detallado del modo en que el juez Juan Carlos Peinado tomó declaración al ministro Félix Bolaños como testigo en el marco de la investigación relativa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta petición incluye la devolución de las diligencias informativas al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, con el fin de que las complete, mientras varias quejas de particulares contra el magistrado han sido archivadas. Según comunicó el propio órgano de gobierno de los jueces, la decisión de continuar con las investigaciones impulsadas por Bolaños se adoptó de forma unánime. La misma Comisión Permanente resolvió cerrar cuatro diligencias informativas abiertas tras recibir quejas de ciudadanos particulares en relación al mismo juez, después de que Conde se mostrara favorable a su archivo, de acuerdo con lo publicado por diferentes medios.

El CGPJ detalló que las denuncias planteadas por Bolaños están vinculadas al modo en que el juez Peinado, que lleva el caso ‘Begoña Gómez’, desarrolló su declaración como testigo dentro del procedimiento. La Comisión optó por no cerrar estas diligencias, sino decidir que Ricardo Conde debe llevar a cabo un análisis más exhaustivo antes de tomar una resolución definitiva. Según publicó el órgano judicial, todas las decisiones se alcanzaron por unanimidad entre los miembros presentes.

Las quejas de particulares archivadas estaban relacionadas también con el juez Juan Carlos Peinado, pero tras el informe de Ricardo Conde, el pleno decidió que no había motivos para mantener las investigaciones abiertas por esas vías. Este cierre muestra una diferenciación clara entre las quejas procedentes de ciudadanos y aquellas que provienen de altos cargos políticos que participaron directamente en la causa, como el caso de Bolaños, quien ocupa la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, informó el CGPJ.

Además, el CGPJ retiró temporalmente del orden del día el examen de la diligencia informativa incoada por las denuncias presentadas por el grupo político Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita. Estas denuncias hacen referencia a la prórroga, supuestamente fuera de plazo, de la instrucción en una causa sobre un presunto delito de malversación en la que también intervino el juez Peinado. La Comisión Permanente decidió posponer el debate sobre este caso para permitir un estudio más completo del expediente, según informó el órgano en su comunicación oficial.

En el caso de las investigaciones que aún continúan, el centro del procedimiento se encuentra en las actuaciones del juez durante la comparecencia judicial del ministro Bolaños. El CGPJ, según consignó en su nota, pretende evaluar si la manera en que se gestionó la declaración del ministro resulta conforme a los principios de la función jurisdiccional y a las normas que rigen la actuación judicial en España.

Las quejas archivadas provenían de personas ajenas al proceso judicial principal y hacían referencia a la actuación general del magistrado. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, concluyó que no había base suficiente para proseguir, recomendación que la Comisión Permanente respaldó por unanimidad, de acuerdo con la comunicación pública del CGPJ.

Hasta el momento, el proceso extraordinario de revisión y estudio solicitado sobre las diligencias informativas iniciadas a partir de las quejas de Bolaños denota un interés institucional en clarificar las circunstancias que rodearon su declaración como testigo, así como en garantizar la correcta aplicación de los procedimientos judiciales ante testigos de alto rango.

El órgano rector de los jueces reiteró que la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, gestionada por el juez Peinado, sigue generando diferentes acciones y revisiones internas orientadas a asegurar la regularidad procesal y el cumplimiento de protocolos. Las denuncias políticas por parte de Más Madrid y del diputado Guillermo Hita sobre posibles irregularidades en los plazos de prórroga de instrucción permanecen pendientes de análisis más profundos tras la decisión del CGPJ de retirar el punto para mayor estudio.

Así, el máximo órgano judicial estableció líneas de actuación diferenciadas según el origen y naturaleza de las denuncias, determinando el archivo de las presentadas por particulares, la continuidad de las impulsadas por el ministro Bolaños y el aplazamiento del análisis de las que provienen de representantes públicos y partidos, siguiendo el criterio del promotor disciplinario y de conformidad con los procedimientos internos habituales, según la información divulgada por el Consejo General del Poder Judicial.