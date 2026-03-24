Espana agencias

El CGPJ archiva cuatro quejas de particulares contra el juez Peinado pero mantiene abiertas dos presentadas por Bolaños

El máximo órgano judicial ha decidido finalizar varias investigaciones relacionadas con particulares tras el análisis del promotor disciplinario, mientras que sigue adelante el procedimiento impulsado por el ministro de la Presidencia debido a sus recientes declaraciones en sede judicial

Guardar

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado un análisis más detallado del modo en que el juez Juan Carlos Peinado tomó declaración al ministro Félix Bolaños como testigo en el marco de la investigación relativa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta petición incluye la devolución de las diligencias informativas al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, con el fin de que las complete, mientras varias quejas de particulares contra el magistrado han sido archivadas. Según comunicó el propio órgano de gobierno de los jueces, la decisión de continuar con las investigaciones impulsadas por Bolaños se adoptó de forma unánime. La misma Comisión Permanente resolvió cerrar cuatro diligencias informativas abiertas tras recibir quejas de ciudadanos particulares en relación al mismo juez, después de que Conde se mostrara favorable a su archivo, de acuerdo con lo publicado por diferentes medios.

El CGPJ detalló que las denuncias planteadas por Bolaños están vinculadas al modo en que el juez Peinado, que lleva el caso ‘Begoña Gómez’, desarrolló su declaración como testigo dentro del procedimiento. La Comisión optó por no cerrar estas diligencias, sino decidir que Ricardo Conde debe llevar a cabo un análisis más exhaustivo antes de tomar una resolución definitiva. Según publicó el órgano judicial, todas las decisiones se alcanzaron por unanimidad entre los miembros presentes.

Las quejas de particulares archivadas estaban relacionadas también con el juez Juan Carlos Peinado, pero tras el informe de Ricardo Conde, el pleno decidió que no había motivos para mantener las investigaciones abiertas por esas vías. Este cierre muestra una diferenciación clara entre las quejas procedentes de ciudadanos y aquellas que provienen de altos cargos políticos que participaron directamente en la causa, como el caso de Bolaños, quien ocupa la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, informó el CGPJ.

Además, el CGPJ retiró temporalmente del orden del día el examen de la diligencia informativa incoada por las denuncias presentadas por el grupo político Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita. Estas denuncias hacen referencia a la prórroga, supuestamente fuera de plazo, de la instrucción en una causa sobre un presunto delito de malversación en la que también intervino el juez Peinado. La Comisión Permanente decidió posponer el debate sobre este caso para permitir un estudio más completo del expediente, según informó el órgano en su comunicación oficial.

En el caso de las investigaciones que aún continúan, el centro del procedimiento se encuentra en las actuaciones del juez durante la comparecencia judicial del ministro Bolaños. El CGPJ, según consignó en su nota, pretende evaluar si la manera en que se gestionó la declaración del ministro resulta conforme a los principios de la función jurisdiccional y a las normas que rigen la actuación judicial en España.

Las quejas archivadas provenían de personas ajenas al proceso judicial principal y hacían referencia a la actuación general del magistrado. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, concluyó que no había base suficiente para proseguir, recomendación que la Comisión Permanente respaldó por unanimidad, de acuerdo con la comunicación pública del CGPJ.

Hasta el momento, el proceso extraordinario de revisión y estudio solicitado sobre las diligencias informativas iniciadas a partir de las quejas de Bolaños denota un interés institucional en clarificar las circunstancias que rodearon su declaración como testigo, así como en garantizar la correcta aplicación de los procedimientos judiciales ante testigos de alto rango.

El órgano rector de los jueces reiteró que la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, gestionada por el juez Peinado, sigue generando diferentes acciones y revisiones internas orientadas a asegurar la regularidad procesal y el cumplimiento de protocolos. Las denuncias políticas por parte de Más Madrid y del diputado Guillermo Hita sobre posibles irregularidades en los plazos de prórroga de instrucción permanecen pendientes de análisis más profundos tras la decisión del CGPJ de retirar el punto para mayor estudio.

Así, el máximo órgano judicial estableció líneas de actuación diferenciadas según el origen y naturaleza de las denuncias, determinando el archivo de las presentadas por particulares, la continuidad de las impulsadas por el ministro Bolaños y el aplazamiento del análisis de las que provienen de representantes públicos y partidos, siguiendo el criterio del promotor disciplinario y de conformidad con los procedimientos internos habituales, según la información divulgada por el Consejo General del Poder Judicial.

Temas Relacionados

Consejo General del Poder JudicialJuan Carlos PeinadoFélix BolañosRicardo CondeMadridAsamblea de MadridQuejas judicialesInvestigación disciplinariaMás MadridPSOEEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El fiscal ve probado que Villarejo filtró a periodistas información de Dina y mantiene la petición de 5 años de cárcel

El representante del Ministerio Público acusa al excomisario de apropiarse de datos privados de una asesora de Podemos y distribuirlos a reporteros, argumentando que la obtención y cesión de los archivos fueron realizadas sin respaldo legal ni judicial

El fiscal ve probado que

Sumar carga contra Cuerpo por oponerse "una y otra vez" a medidas de Trabajo como el registro horario: "Vergonzoso"

La portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero ha denunciado que el titular de Economía dificulta iniciativas relacionadas con la digitalización del registro horario, cuestionando la postura del ministerio y calificando de “vergonzosa” su resistencia a medidas laborales clave

Sumar carga contra Cuerpo por

El PSOE apoyará en el Congreso trasponer la directiva que exime de IVA a pequeños autónomos, como reclama Junts

El partido liderado por Pedro Sánchez respalda en la Cámara Baja parte de la propuesta presentada por la formación catalana, que busca aliviar la carga fiscal de pequeños negocios mediante una adaptación legal exigida por Europa

El PSOE apoyará en el

El Gobierno se va a "tomar tiempo" para analizar los efectos económicos de la guerra pero asegura que presentará PGE

Elma Saiz insiste en que el Ejecutivo llevará al Congreso un plan actualizado pese a no concretar plazos, argumentando que necesitan evaluar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo antes de definir el alcance de las nuevas cuentas

El Gobierno se va a

Un ertzaina dice que el profesor juzgado en San Sebastián tenía un perfil falso para mensajes sexuales con menores

Un ertzaina dice que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA

La jueza de la DANA cita a Mazón a declarar como testigo

Condenan a una fotógrafa de bodas por entregar solo 14 fotografías de la sesión a sus clientes: ninguna del día del enlace o los preparativos

Cómo 24 acusados de narcotráfico en una operación de 57 toneladas de cocaína han acabado en libertad: “Era una vulneración de derechos fundamentales”

Dos ex altos cargos de Ayuso imputados por prevaricación en el caso residencias

Envían a juicio a las dos familias que obligaron a una menor de 14 años a casarse a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

ECONOMÍA

Australia y la UE consiguen

Australia y la UE consiguen cerrar un acuerdo comercial tras ocho años de negociaciones: afectará al sector lácteo, de carne de ternera y de automóviles

El Gobierno prepara una oferta de empleo público “muy similar” a la de 2025 y los sindicatos presionan para ampliarla

Cómo funciona la deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta 2026

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

DEPORTES

El Atlético de Madrid hace

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El Atlético de Madrid lanza un dardo por lo ocurrido en el derbi ante el Real Madrid: “Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF”

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”