La psicóloga de la residencia de Paiporta dice que nadie les avisó de la dana, pero Camarero les llamó por la noche

Antes de la llegada de la Unidad Militar de Emergencias a la residencia SAVIA Paiporta, la psicóloga Inés Talaya recibió una llamada por parte de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Asuntos Sociales, Susana Camarero, quien contactó de noche para interesarse por la situación del centro afectado por la Dana de 2024. Tal como reportó el medio, Talaya compareció ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe y afirmó que, durante toda la jornada, no se recibió ningún aviso oficial sobre el riesgo meteorológico que se cernía sobre la zona, ni por parte de ninguna administración ni de ningún organismo.

Según detalló el medio, la psicóloga explicó en su intervención que no pudo concretar la hora exacta de la llamada de Camarero, pero sí confirmó que se produjo antes de la llegada a las tres y media de la madrugada del 30 de octubre de los tres efectivos de la UME que, desplazándose a pie, llegaron a la residencia para ofrecer su ayuda tras el desbordamiento del barranco adyacente.

Durante la comparecencia, Inés Talaya relató cómo la jornada del día del temporal transcurrió con absoluta normalidad en la residencia. De acuerdo con lo publicado por la fuente, no llovió durante el día y los residentes del centro incluso recibieron visitas hasta las 19.00. Talaya y otra compañera abandonaron el centro tras finalizar su turno a las 19.30. En ese momento, Talaya notó que en el exterior se había formado lo que describió como “una especie de mar en calma”. Al intentar utilizar su vehículo, el agua había subido de nivel y tuvo que evacuarse por la ventanilla. Regresó a la residencia ingresando por una ventana y alertó a sus compañeros para evacuar a los residentes hacia plantas superiores. Mientras ascendían con los usuarios, los trabajadores escucharon cómo los vehículos eran arrastrados por el agua y se agolpaban en la puerta del edificio.

El medio consignó que, en ese instante, un estruendo marcó el colapso de la puerta principal, permitiendo el avance del agua al interior del inmueble “como un tsunami”, en palabras de Talaya. El testimonio añadió que luego se procedió a secar a los usuarios y a improvisar soluciones para garantizar mínimas condiciones de bienestar. La psicóloga recordó haber utilizado materiales como goma eva en el suelo para que los residentes pudieran descansar y desmigajó una caja de magdalenas para alimentar a los presentes, dada la situación extraordinaria.

En la residencia había 119 personas mayores, de las cuales seis fallecieron durante esa noche, mientras dos más murieron posteriormente en el hospital. Según informó el medio, Talaya subrayó en su intervención la actuación del personal, integrado por una quincena de trabajadores, que tomó todas las decisiones enfocándose en la protección, seguridad y bienestar de los usuarios. Describió la noche como un periodo que desafió los límites de la experiencia vivida y reconoció que ha bloqueado parte de lo ocurrido por su intensidad.

El testimonio reflejó que el grupo empresarial responsable del centro cuenta con protocolos para emergencias, aunque Talaya, como psicóloga, afirmó desconocer si estos se comunicaron al personal. Señaló además que la empresa proporcionó desde el primer momento acompañamiento psicológico al equipo. En su exposición ante el Congreso, reiteró que sus compañeros y ella priorizaron la protección y el cuidado de los usuarios en medio de lo que consideró circunstancias extremas, destacando la entrega mostrada en la crisis.

La intervención de Inés Talaya ante la comisión investigadora puso el foco en la falta de información previa sobre el peligro del temporal y las acciones adoptadas por el personal del centro para responder a la emergencia. De acuerdo con las informaciones difundidas, el balance de la tragedia incluyó la pérdida de vidas y marcó el papel asumido por los equipos de trabajo y la respuesta institucional posterior a los hechos.