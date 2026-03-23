Coalición Canaria ve "insuficiente" el decreto por la guerra y condiciona su apoyo

Madrid, 23 mar (EFE).- Coalición Canaria ve "absolutamente insuficiente" el decreto de medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y condiciona su apoyo a que haya "garantía de compensación financiera suficiente" al Ejecutivo canario.

La diputada de la formación en el Congreso, Cristina Valido, ha explicado a EFE este lunes que aún con alguna de las medidas propuestas por su partido e incorporadas en el decreto, como las ayudas directas al transporte marítimo o al sector primario, su formación considera "evidente el insuficiente impacto" del plan "en la vulnerable economía canaria".

Así, ha avanzado que el voto de su partido en la Cámara Baja, donde aún debe convalidarse los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros -el de las ayudas por el conflicto y otro sobre vivienda-, dependerá de si antes de la votación el Gobierno les garantiza que compensará financieramente al Ejecutivo Canario "para acometer todas las medidas que no pueden aplicarse en el archipiélago".

Valido ha subrayado que el decreto está "pensado para la realidad peninsular" y "olvida, de nuevo, la singularidad fiscal canaria" ya que, ha recordado, "las medidas de mayor peso son las vinculadas a la reducción del IVA, no aplicables en Canarias".

En ese sentido, ha dejado claro que los canarios "no han de soportar las medidas que requiere la situación con cargo a su presupuesto mientras que el Estado asume su coste para el territorio continental".

Ha considerado que el IGIC (el Impuesto General Indirecto Canario) "soporta los servicios básicos de los canarios y no puede verse mermado por la necesidad de financiar medidas que el Estado soporta para la ciudadanía peninsular".

Por ello, la diputada ha declarado que su formación espera que el Gobierno canario obtenga la respuesta que "por derecho corresponde a las islas", y que el Gobierno de España "no siga ignorando su singularidad y las obligaciones que tiene con la única Región Ultraperiférica del Estado".

Sobre el segundo decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, con medidas en materia de vivienda, Valido ha apuntado a que su formación lo estudiará en profundidad para decidir el sentido de su voto cuando llegue al pleno de la Cámara Baja para su convalidación. EFE