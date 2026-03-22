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Rotación masiva de Giráldez para medirse al Alavés

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Vigo, 22 mar (EFE).- Claudio Giráldez revoluciona su once para medirse este domingo al Deportivo Alavés, situando a Óscar Mingueza como mediocentro junto a Hugo Sotelo y al marroquí Jones El-Abdellaoui en línea de ataque, por lo que Aspas volverá a arrancar en el banquillo.

El portero Ionut Radu y el defensa Javi Rodríguez son los únicos que repiten respecto a la alineación que formó el pasado jueves ante el Olympique de Lyon, un partido que Mingueza y Borja Iglesias se habían perdido por sanción.

Por su parte, Quique Sánchez Flores da continuidad al bloque que viene jugando desde su llegada a Vitoria, con Toni Martínez y Lucas Boyé en la línea de ataque y el exceleste Jonny Otto en el carril derecho de la defensa. Denis Suárez es suplente en su vuelta a Balaídos.

Alineaciones:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Carlos Domínguez; Álvaro Núñez, Hugo Sotelo, Mingueza, Hugo Álvarez; Jones, Ferrán Jutglà y Borja Iglesias.

Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ángel, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé. EFE

Dmg/jpd

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