Pradales pide soberanía europea en seguridad y defensa, desarrollando una capacidad disuasoria compartida

Al recordar el legado político de José Antonio Agirre, el Lehendakari Imanol Pradales expuso su visión sobre la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica de Europa en sectores esenciales como la seguridad, la energía, la alimentación y la tecnología. Pradales destacó la importancia de no ceder ante la resignación ni ante intentos de subordinar la voluntad europea a intereses externos, argumentando que la dependencia en áreas críticas representa un riesgo directo para la estabilidad y el bienestar de las sociedades europeas. De acuerdo con la información publicada por el medio, el líder vasco insistió en que solo una Europa soberana en todos estos frentes podrá resistir la presión de actores autoritarios y consolidar su papel global.

Según consignó la fuente mencionada, el Lehendakari defendió el impulso de una capacidad de defensa europea común que permita disuadir amenazas y responder de manera concertada a los desafíos actuales. Pradales fue enfático al afirmar que la desunión frente a crisis recientes, como las divisiones respecto al genocidio en Gaza o los enfrentamientos con Irán, ha favorecido a quienes buscan debilitar a Europa y propiciar la fragmentación en bloques geopolíticos. Remarcó la urgencia de que la Unión Europea hable con una sola voz y actúe como actor internacional cohesionado, similar a la respuesta tras el inicio de la guerra en Ucrania.

El jefe del ejecutivo vasco subrayó, según difundió el medio, que el orden internacional basado en reglas y en el multilateralismo debe preservarse de manera incondicional, aun cuando existan carencias o imperfecciones en el marco jurídico y político surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Rechazó la posibilidad de renunciar a este sistema por conveniencia y atribuyó a la Unión Europea la responsabilidad de seguir portando ese estandarte de valores e institucionalidad.

Al evocar la figura de Agirre, quien participó en momentos decisivos de la historia europea y en la fundación de Naciones Unidas, Pradales estableció los pilares de su “compromiso vital”: una Euskadi libre, una Europa democrática y un mundo en paz, entendiendo estas metas como unidas por la defensa inquebrantable de la libertad, tanto individual como colectiva. El medio reportó que Pradales vinculó el contexto actual, marcado por conflictos armados y crisis, con la necesidad de aprender de las enseñanzas del primer Lehendakari, reivindicando el proyecto europeo como una comunidad sustentada en valores compartidos y no solamente en intereses materiales.

El mandatario vasco sostuvo que la salvaguarda de la paz requiere asumir responsabilidades y tomar decisiones difíciles, dejando de lado soluciones superficiales o discursos vacíos. Pradales llamó a quienes gobiernan a no recurrir a la búsqueda de culpables externos, sino a ejercer con autocrítica el liderazgo y a fortalecer los principios democráticos, los derechos fundamentales y la justicia social. “La paz no se salvaguarda con eslóganes huecos ni buenismos, exige renuncias y decisiones difíciles por parte de quienes gobernamos, y exige, sobre todo, asumir la responsabilidad, sin culpar a terceros”, afirmó según publicó el medio original.

El Lehendakari, refirió la fuente, resaltó la relevancia de un pensamiento ético y crítico para afrontar de forma responsable los retos de un escenario internacional en transformación. Pradales expresó que el progreso humano exige una base sólida de humanismo y equidad en un momento donde actores mundiales promueven la supremacía de la fuerza sobre el diálogo y la razón.

En su reflexión sobre el liderazgo y el ejemplo de Agirre, el jefe del ejecutivo vasco planteó que, desde su perspectiva, el expresidente exhortaría a no caer en la pasividad y a evaluar constantemente la coherencia entre la acción política y los valores fundamentales del pueblo vasco, enmarcado en el proyecto común europeo. Pradales enfatizó, en línea con lo relatado por el medio, que el ruído generado por sectores minoritarios no debe desviar la atención del compromiso mayoritario con la paz y la cooperación internacional.

El artículo publicado recoge, finalmente, la invitación de Pradales a continuar reforzando la posición, la identidad y el papel de Euskadi dentro de una Europa cohesionada, desarrollando alianzas constructivas y manteniendo viva la aspiración a un mundo más justo, sin perder de vista el legado histórico y los valores que, según sus palabras, definen la trayectoria vasca en el escenario europeo y global.