PP tacha de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado"

Durante su intervención dirigida a jóvenes en un encuentro de Nuevas Generaciones en Toledo, Jaime de los Santos puso énfasis en las consecuencias del rescate millonario a una aerolínea, conectando este episodio con beneficios económicos para allegados de figuras políticas del pasado y con supuestas mejorías en las relaciones con Venezuela, país que vinculó a situaciones de vulneración de derechos y a flujos migratorios forzosos de mujeres. El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular dirigió sus críticas principalmente a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el reciente conflicto bélico en Irán, cuestionando duramente la gestión interna y la toma de decisiones económicas frente al impacto de la guerra.

Según consignó el medio fuente, De los Santos calificó de "disparate" la forma en que el Ejecutivo aprobó el decreto dedicado a paliar los efectos financieros de la guerra en Irán. El representante popular señaló que la medida fue aprobada “a cachitos” en un Consejo de Ministros que, sostuvo, se hallaba “dinamitado” por el desacuerdo inicial de ministros del grupo Sumar. Relató que Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García decidieron no participar en esa reunión, lo que, según De los Santos, buscaba evidenciar públicamente la falta de consenso dentro del Ejecutivo.

Para el portavoz del PP, un Gobierno “serio y responsable” habría prescindido de estos ministros tras los hechos que describió, y señaló directamente a Pedro Sánchez como único responsable de la situación política e institucional. De acuerdo con lo que publicó la fuente, De los Santos opinó que el actual Gobierno representa el más problemático que ha conocido España en época democrática y sostuvo que el país atraviesa una de sus crisis institucionales más complejas desde la transición.

Atribuyó al presidente del Gobierno haber ganado supuestamente las primarias del PSOE de manera fraudulenta y vinculó su llegada al liderazgo del partido con fondos que, según su versión, procederían de actividades ilícitas y del entorno familiar vinculado a Begoña Gómez, imputada en varios procesos judiciales. El vicesecretario popular también afirmó que la prioridad de Sánchez pasaría por su propio beneficio y el de sus allegados, indicando que existiría una intención de desmantelamiento de las estructuras regionales socialistas para fortalecer su posición personal.

En otro tramo de su discurso, recogido por el medio citado, De los Santos abordó la situación en países como Venezuela y Cuba. Sostuvo que el Gobierno español habría favorecido a allegados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través del rescate de una aerolínea, cuya transacción por 53 millones de euros, según dijo, habría redundado en mejoras económicas para el entorno familiar del expresidente socialista. Durante su intervención, criticó la obtención de empleos bien remunerados por parte de las hijas de Rodríguez Zapatero, relacionando estos ingresos con supuestos pagos provenientes de actuaciones estatales.

De los Santos amplió su crítica sobre las relaciones exteriores del PSOE, mencionando el apoyo a regímenes políticos como los de Cuba, Venezuela o Irán. Atribuyó a Zapatero una defensa del modelo venezolano y señaló condiciones de represión en ese país, haciendo mención específica a la situación de las mujeres migrantes que cruzan la frontera de Cúcuta con Colombia, donde estarían expuestas a delitos como la trata y la prostitución forzada.

El dirigente popular también se refirió a la postura del Ejecutivo sobre la guerra, recordando la campaña del 'No a la guerra' defendida históricamente por el PSOE, pero acusando al partido de mirar en sentido contrario ante conflictos como el de Irán. Denunció la situación de las mujeres iraníes desde 1978, apuntando que carecen de derechos fundamentales y se ven obligadas a cubrirse con el burka. De los Santos consideró incoherente que algunos sectores de la izquierda argumenten que el uso del burka o el niqab constituye una muestra de libertad religiosa, cuando, según su visión, estas prendas representan la privación de libertades básicas.

A lo largo de su intervención, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP reiteró la acusación de corrupción como la característica más relevante que asociaba al actual Gobierno, y expuso denuncias relativas a la gestión política, la distribución de recursos públicos y los vínculos internacionales del Ejecutivo. Estas declaraciones formaron parte de su participación en el acto celebrado en Toledo, en el marco de la VII Escuela de Formación ‘Rafael García-Patos’ de Nuevas Generaciones, tal como detalló la fuente.