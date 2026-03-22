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Joana Marcús, autora superventas: El Instituto es un micromundo, pero del bullying se sale

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Begoña Fernández

Madrid, 22 mar (EFE).- La escritora juvenil superventas Joana Marcús (Mallorca, 2000), con un currículo de 25 novelas a los 25 años, acaba de publicar 'Los ecos de Jude', una historia sobre las amistades tóxicas, las familias desestructuradas y el acoso escolar: "El instituto no es la vida, es un micromundo y del bullying se sale".

En una entrevista con EFE al hilo su última novela, publicada por Montena, Marcús considera que 'Los ecos de Jude'(que evoca la canción Hey Jude, de The Beatles) es su primer libro adulto que escribe "desde cero, directamente para la editorial" y que recorre distintas fases vitales, desde el instituto, donde ella reconoce que también sufrió acoso, hasta una segunda parte que abarca la veintena de la protagonista.

Marcús, que empezó a escribir de adolescente en la plataforma online Wattpad, donde llegó a tener un millón de seguidores, rememora su experiencia personal y admite que si te toca el bullying es "horrible: "No se lo deseo a nadie".

No obstante, la autora quiere lanzar a los adolescentes un mensaje de positividad: "Aunque durante el instituto pienses que esa es la única gente que vas a conocer, vas a salir de ahí, tener una vida completamente plena y, aunque pases un mal momento, ten paciencia porque todo siempre mejora".

En la novela, Marcús introduce una herramienta original, una especie de 'narrador intrusivo' que de vez en cuando interrumpe la trama para hablar con el lector y anticipar qué está pensando o qué puede esperar de las páginas siguientes, sin hacer espóiler.

Marcús afirma que la idea del narrador fue un recurso que surgió después de darle vueltas a cómo desarrollar el relato: "No quería escribir todo desde el punto de vista de la protagonista (Jude), pero tampoco desde la frialdad de una tercera voz, así que incluí en la historia una narradora como si de alguna manera yo estuviera contando un cuento".

Cuenta la autora que de los 13 a los 17 años publicaba un capítulo, una vez por semana, en la plataforma online de lectura y escritura Wattpad, donde tenía como referencia miles de comentarios de más de un millón de seguidores.

Marcús dice que no seguía al dedillo esos comentarios porque tenía sus propios planes, pero le ayudaban a encaminar la historia hacia las inclinaciones de sus lectores. A partir de los 21 años, sus historias suscitaron interés editorial y comenzaron a ser publicadas en formato libro como novela romántica, dentro de la literatura 'Young adult'.

Con 'Los ecos de Jude', la autora ha descubierto una nueva estrategia de escritura que le ha permitido escribir pensando en una historia continua y no como hasta ahora cuando dejaba "un enganche" al final de cada capítulo para que la gente siguiera leyendo: "Mi nueva forma de desarrollar la novela completa me ha gustado mucho".

La autora, que tardó seis meses en completar la historia, admite que nunca tiene un plan de trabajo, siempre escribe sobre la marcha: "Me funciona mejor y escucho mejor la historia de los personajes".

Marcús reconoce que Jude tiene mucho de Joana, dentro de que es ficción "y los personajes están caricaturizados".

Es el caso de Penny una cantante famosa venida a menos desde el nacimiento de su hija Jude, y que se convierte en una madre tóxica que culpa a la niña de su fracaso profesional.

Se trata, dice la autora, de situaciones extremas y negativas, pero enfocadas de forma que evoquen algún momento de la vida con los que el lector se sienta identificado.

Marcús explica que la protagonista tiene el perfil de cuidadora desde adolescente, cuida del abuelo, de una madre desquiciada y de una hermana menor y esa característica le impide avanzar.

"El objetivo de la novela también era exponer el papel de los cuidados y empecé a trazar caminos distintos que al final tenían de hilo conductor canciones de los Beatles".

Los cuidados de adultos a cargo de una adolescente, la falta de autoestima, la autodestrucción y el cinismo que la protagonista transforma en resentimiento con el mundo son algunos de los temas que marcan la primera parte de la historia.

Para Marcús se trata de una novela romántica dirigida principalmente a jóvenes de 17 a 25 años con la que pretende dar un mensaje positivo: "Siempre hay un camino que tomar aunque pienses que estás completamente sola y no te quedan opciones".EFE

(foto)

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