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El marroquí Tarik Sektioui, nuevo seleccionador de Omán

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Rabat, 22 mar (EFE).- El exinternacional marroquí Tarik Sektioui será el nuevo seleccionador nacional de Omán, en sustitución del portugués Carlos Queiroz, que dejó el cargo por mutuo acuerdo tras varios años al frente del equipo, según anunció este domingo la Federación de Fútbol de Omán.

En un mensaje publicado en la plataforma X, la federación precisó que Sektioui asumirá durante la próxima fase de preparación para futuros compromisos internacionales, incluyendo la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudita.

Sektioui (Tánger, 1977) tiene una larga carrera a sus espaldas. Llevó a la selección olímpica marroquí a conseguir la medalla de bronce en los Juegos de París (2024), ganó el Campeonato Africano de Naciones 2024 con jugadores locales y se adjudicó la Copa Árabe de la Fifa 2025 al frente de la selección marroquí de reserva.

En el campo, jugó como extremó izquierdo y participó con Los Leones del Atlas en competiciones africanas y mundiales. EFE

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