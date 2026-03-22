Cantabria tiene cinco incendios forestales activos y lleva 186 en lo que va de marzo

Santander, 22 mar (EFE).- Cantabria tiene activos este domingo cinco focos y en lo que va de mes ha registrado ya 186 incendios forestales.

Los focos activos se encuentran en los municipios de Miera, Santa María de Cayón, Molledo, Vega de Pas y Arredondo.

En la jornada de ayer sábado se registraron 31 incendios forestales en Cantabria, según informa el Gobierno regional.

Se mantiene el Nivel 2 del operativo de extinción en todas las comarcas dadas las similares condiciones meteorológicas de días anteriores.

EFE

ppc/ie