Espana agencias

Abascal: "Sánchez podría volver a ganar si el PP se empeña en dañarnos"

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en una entrevista publicada este domingo por el diario ABC que Pedro Sánchez "podría volver a ganar" unas elecciones generales si el Partido Popular se empeña en seguir dañando a su formación.

Abascal ha señalado que el problema es "la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez". Igualmente, ha expresado que los populares han retomado la "demonización" de Vox debido a su "nerviosismo" y porque no soportan "un Vox fuerte" y no aceptan "la realidad de que la sociología electoral ha cambiado en España".

Ha tachado de "absoluta falsedad" que su formación no haya querido negociar pactos en Aragón, Extremadura y Castilla y León hasta que no hubieran pasado las elecciones de esta última región. En este sentido, ha indicado que las negociaciones "pueden llegar a buen puerto si Génova deja de poner zancadillas".

El líder de Vox ha aseverado que las negociaciones han estado "paradas por Génova", pero ha expresado su deseo de que puedan continuar "sin interferencias, filtraciones interesadas, sin mentiras y sin intento de imponer un relato". También, ha ratificado que no tienen una fecha para llegar a un acuerdo y que no les "asusta" llegar a los comicios andaluces "con o sin acuerdo".

Abascal ha asegurado, asimismo, que su partido "no tiene líos internos", sino que "lo que tiene son líos externos", y que su preocupación acerca de esta cuestión es "cero". "Voy a seguir centrado en tratar de responder a los problemas de la gente", ha comentado.

Ha recordado que, tras la bajada en los resultados de las elecciones de 2023, convocaron un congreso extraordinario en el que obtuvieron "un respaldo mayoritario", y ha indicado que quizás deba ser el PP quien lo convoque, puesto que, según ha apuntado, parte de su militancia no cree que Feijóo sea capaz de ganar unas elecciones generales.

Por otra parte, ha indicado que es "muy deseable" pensar en un Vox sin él al frente, puesto que ocupa la presidencia de la formación desde 2014 y ha protagonizado "todos los sinsabores, victorias y crecimientos". Además, ha añadido que no cree que, sin él al frente, el partido vaya a caer, y se ha mostrado "orgulloso" de quienes le acompañan en el Parlamento y las portavocías. EFE

Últimas Noticias

Peñarol y Racing ganan y comparten la punta del Apertura uruguayo

Infobae

'Sirat' gana mejor película y 'Antes de nós' alcanza el récord de 13 premios Mestre Mateo

Infobae

132-111. Shai y los Thunder se bajan al barro en Washington

Infobae

Cerúndolo se impone a Agustín Tirante y pasa a tercera ronda en Miami

Infobae

Triatletas de más de 50 países compiten en Panamá por plazas al Mundial de Ironman 70.3

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres formas de vigilarte en tu trabajo y una es ilegal”

Las provincias del Mediterráneo lideran el déficit de vivienda: el incremento acelerado de los hogares eleva la carencia de pisos hasta los 730.000, según un estudio

Un supermercado expedienta a una empleada por comer chicle en horario laboral y ella recurre en los tribunales: recibirá 7.500 euros de indemnización

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Cuando trabajas para una empresa, la clave está en no tomarte las cosas demasiado en serio”

DEPORTES

El derbi de las ausencias:

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos