Abascal: "Sánchez podría volver a ganar si el PP se empeña en dañarnos"

Madrid, 22 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en una entrevista publicada este domingo por el diario ABC que Pedro Sánchez "podría volver a ganar" unas elecciones generales si el Partido Popular se empeña en seguir dañando a su formación.

Abascal ha señalado que el problema es "la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez". Igualmente, ha expresado que los populares han retomado la "demonización" de Vox debido a su "nerviosismo" y porque no soportan "un Vox fuerte" y no aceptan "la realidad de que la sociología electoral ha cambiado en España".

Ha tachado de "absoluta falsedad" que su formación no haya querido negociar pactos en Aragón, Extremadura y Castilla y León hasta que no hubieran pasado las elecciones de esta última región. En este sentido, ha indicado que las negociaciones "pueden llegar a buen puerto si Génova deja de poner zancadillas".

El líder de Vox ha aseverado que las negociaciones han estado "paradas por Génova", pero ha expresado su deseo de que puedan continuar "sin interferencias, filtraciones interesadas, sin mentiras y sin intento de imponer un relato". También, ha ratificado que no tienen una fecha para llegar a un acuerdo y que no les "asusta" llegar a los comicios andaluces "con o sin acuerdo".

Abascal ha asegurado, asimismo, que su partido "no tiene líos internos", sino que "lo que tiene son líos externos", y que su preocupación acerca de esta cuestión es "cero". "Voy a seguir centrado en tratar de responder a los problemas de la gente", ha comentado.

Ha recordado que, tras la bajada en los resultados de las elecciones de 2023, convocaron un congreso extraordinario en el que obtuvieron "un respaldo mayoritario", y ha indicado que quizás deba ser el PP quien lo convoque, puesto que, según ha apuntado, parte de su militancia no cree que Feijóo sea capaz de ganar unas elecciones generales.

Por otra parte, ha indicado que es "muy deseable" pensar en un Vox sin él al frente, puesto que ocupa la presidencia de la formación desde 2014 y ha protagonizado "todos los sinsabores, victorias y crecimientos". Además, ha añadido que no cree que, sin él al frente, el partido vaya a caer, y se ha mostrado "orgulloso" de quienes le acompañan en el Parlamento y las portavocías. EFE