Martín Landaluce supera a Marcos Girón en Miami y se medirá a Darderi en segunda ronda

Washington, 19 mar (EFE).- El español Martín Landaluce superó este jueves al estadounidense Marcos Girón el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) y se medirá en segunda ronda al ítalo-argentino Luciano Darderi.

Landaluce, en el número 151 del ránking ATP, se deshizo de Girón (n.70) por 6-3 y 7-6 (8) en una hora y 38 minutos de partido. El madrileño, de 20 años, accedió al cuadro masculino de Miami procedente de las rondas clasificatorias.

El español tuvo a Giron contra las cuerdas con diez bolas de 'break', aunque solo pudo convertir dos, una en cada set.

Landaluce sacó con un 69 % de primeros servicios, ganó el 75 % de primeros saques y el 70 % de segundos. Firmó 30 golpes ganadores, aunque cometió 33 errores no forzados.

El triunfo de Landaluce completa un pleno español en los partidos de primera ronda disputados este jueves en Miami tras las victorias de Roberto Bautista y Rafael Jódar en el cuadro masculino y de Paula Badosa en el femenino.

Es la segunda vez que Landaluce supera la primera ronda en Miami, lo que también logró en 2024. El madrileño nunca ha pasado de una segunda ronda en un torneo categoría Masters 1.000. EFE