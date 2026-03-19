120-99. La dupla Brown-Tatum ya carbura y los Celtics vencen a los Warriors

Washington, 18 mar (EFE).- Los Boston Celtics se impusieron este miércoles a los Golden State Warriors por 120-99, con 32 puntos de Jaylen Brown y un doble-doble de Jayson Tatum, un triunfo que mantiene vivas sus aspiraciones al liderato del Este.

Hace solo 12 días que Tatum volvió al equipo de Joe Mazzulla tras más de 10 meses de ausencia por una rotura del Aquiles, pero su química con Brown no ha tardado nada en volver.

Los Celtics (46-23) son segundos en el Este, tras la estela de los Detroit Pistons (49-19), que en las últimas semanas han perdido la solidez que les ha caracterizado durante toda la temporada.

Este miércoles recibieron a unos Warriors diezmados, sin Stephen Curry, Jimmy Butler, Seth Curry, Moses Moody ni Al Horford, quien pasó cuatro temporadas en Boston, incluida la del último anillo (2023-24), antes de recalar este verano en San Francisco.

Con los Warriors sí estuvo Kristaps Porziņgis, que también dejó los Celtics este verano tras dos temporadas en Boston. El letón firmó una actuación discreta, con 11 puntos y 5 rebotes.

Jaylen Brown, que cargó con los Celtics durante la larga ausencia de Tatum, terminó con 32 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias como el máximo anotador del partido una noche más.

Tatum aportó 24 puntos y 10 rebotes, su tercer doble-doble desde que volvió de la lesión. Payton Pritchard sumó otros 19 puntos y Luka Garza 15. El español Hugo González atrapó 3 rebotes en algo menos de diez minutos en pista.

Para los Warriors, casi sin pólvora, los máximos anotadores con 14 puntos cada uno fueron Pat Spencer y Gary Payton. El quinteto titular solo aportó 52 puntos, menos que la dupla Brown-Tatum.

Los Warriors abrieron el marcador a su favor, pero los Celtics se pusieron por delante con un triple de Tatum tras poco más de tres minutos de partido y ya no miraron atrás. EFE