La Abogacía Española y el Ministerio de Inclusión acuerdan reforzar la colaboración en materia de extranjería

La urgencia de concluir la reforma sobre la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que garantizaría pensiones adecuadas a miles de abogados y abogadas mutualistas en España, fue uno de los temas destacados en la reciente reunión entre el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Según reportó la Abogacía Española en un comunicado recogido por diversos medios, González trasladó a la ministra la importancia de alcanzar un acuerdo inmediato para culminar el proceso legislativo, un tema que afecta cada año a más de 1.000 profesionales jurídicos que acceden a la jubilación.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, centrado principalmente en explorar nuevas estrategias de cooperación institucional en materia de extranjería. De acuerdo con la Abogacía Española, ambas partes compartieron el interés común de asegurar que los derechos de la población migrante reciban una protección adecuada en el país. En la reunión, González y Saiz coincidieron en la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios que permitan una asistencia jurídica efectiva y accesible para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad migratoria.

Durante el diálogo, González puso en valor el trabajo desarrollado por la Abogacía Española en el ámbito de la extranjería y la protección internacional. Señaló que la organización cuenta con una amplia red de profesionales formados en la materia y con estructuras específicas de apoyo, como comisiones y subcomisiones dedicadas exclusivamente a estos asuntos. La Abogacía Española, tal como recogió el comunicado difundido por el organismo, mantiene una colaboración constante con las administraciones públicas con el fin de perfeccionar la gestión y tramitación de expedientes relacionados con personas migrantes.

La prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en materia de extranjería fue otro de los aspectos resaltados por González. Sostuvo que los Colegios de la Abogacía ofrecen un servicio altamente especializado que permite garantizar los derechos de los ciudadanos migrantes. Afirmó que "Hoy se ha dado un paso relevante, pero es necesario continuar avanzando. Los abogados y abogadas somos los profesionales preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos inadecuados", declaración que recoge la Abogacía Española.

Según la información aportada por la propia entidad, ambas partes acordaron mantener el proceso de diálogo y reunirse próximamente para abordar de forma más específica el proceso de regularización de personas migrantes. El compromiso alcanzado incluye el análisis conjunto de nuevas propuestas para reforzar la protección jurídica y garantizar un acceso equitativo a los servicios legales.

En el transcurso de la conversación, La ministra Saiz avaló la posición presentada desde la Abogacía Española. Expresó que comparte la urgencia de dar una solución definitiva a la problemática de la Pasarela al RETA y mostró su disposición a trabajar para acelerar el acuerdo necesario que permita la aprobación de la nueva normativa. Este proceso legislativo ha generado expectación en el colectivo jurídico, dado que la medida afectará tanto a actuales mutualistas como a los nuevos profesionales que cada año ingresan a la jubilación, tal como detalló el comunicado de la Abogacía Española.

La cita entre Salvador González y Elma Saiz pone de manifiesto la relevancia de la cooperación entre la Abogacía Española y las instituciones públicas para impulsar medidas que refuercen la protección y el acceso a derechos de las personas migrantes en España. Las partes reconocieron la importancia de mantener espacios de diálogo continuados y trabajar de manera conjunta en la actualización de marcos regulatorios y en la mejora permanente de los servicios de asistencia jurídica, especialmente para los sectores sociales más vulnerables.

El mensaje final transmitido por la Abogacía Española tras la reunión subraya la necesidad de avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes y en el fortalecimiento del modelo de cooperación interinstitucional, aspectos que serán objeto de seguimiento en los próximos encuentros entre ambas entidades, según consta en el comunicado institucional dado a conocer tras la cita.