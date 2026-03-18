Feijóo se verá en Bruselas con Von der Leyen, Merz y el primer ministro de Chipre para tratar la crisis por Irán

En el contexto del reciente ataque con drones iraníes contra una base británica en Chipre, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prevé expresar su respaldo y solidaridad al primer ministro chipriota, Níkos Christodoulídis, durante un encuentro bilateral programado en Bruselas. Esta muestra de apoyo se produce en medio de un clima de tension internacional generado por la guerra vinculada a Irán y su repercusión sobre los precios de los combustibles y la energía, situaciones que han cobrado especial relevancia en la agenda del Partido Popular. Según publicó el medio fuente, Feijóo ha sumado a su agenda reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con quienes abordará tanto la crisis desatada como su impacto en la economía española.

De acuerdo con el medio, la visita de Feijóo a Bruselas responde a la convocatoria para participar en la reunión previa del Partido Popular Europeo (PPE) antes del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, donde la situación en Oriente Próximo ocupa parte central de los debates. En el marco de estos encuentros, Feijóo pretende subrayar ante sus interlocutores europeos que España no se limita solo a la política implementada por su Gobierno actual, sino que cuenta con “una alternativa sólida también en política exterior”. El medio detalló que, además de los mencionados encuentros, el líder popular asistirá a la Conferencia Global Synergy 2026 ‘Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global’, organizada por el Centro Wilfried Martens, e intervendrá en el acto conmemorativo del 50 aniversario del PPE junto al presidente de la organización, Manfred Weber, y la secretaria general y eurodiputada Dolors Montserrat.

En declaraciones recogidas por el medio, fuentes del Partido Popular señalan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta el Consejo Europeo en un estado de mayor aislamiento en el plano internacional. “Sánchez acude en mayor soledad que nunca y erosionando la imagen internacional de España”, han indicado portavoces populares a la prensa. Frente a esta situación, Feijóo ha coordinado reuniones con diferentes líderes europeos, como el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y el líder del partido Kataeb libanés, Samy Gemayel, con el fin de fortalecer los nexos y visibilizar alternativas a la actual política exterior de España.

Durante estos foros y encuentros, según consignó el medio, Feijóo enfatizará ante sus colegas del PPE que países europeos han implementado medidas eficaces que han permitido abaratar el precio de los combustibles en sus respectivos mercados, medidas que el Gobierno español, a juicio del PP, no ha puesto en marcha. Los populares han reiterado que el Ejecutivo “hace caja” con los ingresos procedentes de la subida de carburantes a raíz de la guerra en Irán y critican la inacción ante la escalada de precios. El propio Feijóo expresó en el Pleno del Congreso: “Cada día que pasa sin aprobar ayudas es un día más que el Gobierno se aprovecha de la guerra, un día que el Gobierno recauda más y los españoles tienen menos”. Añadió que mientras el Ejecutivo no interviene, sectores como el transporte, la agricultura, la pesca, la industria y las familias afrontan dificultades crecientes.

El medio fuente indicó también que el Partido Popular compartirá en Bruselas sus propuestas para hacer frente a la crisis de precios energéticos. Entre las medidas que Feijóo presentará a sus homólogos europeos figuran la reducción del IRPF para favorecer la revalorización de los salarios, la supresión del impuesto de generación eléctrica, la bajada temporal del IVA aplicado a la gasolina, al gasóleo y al gasóleo agrícola, así como la reducción al 10% sobre el IVA de la electricidad. Además, el PP defiende ayudas dirigidas a las empresas electrointensivas y la bonificación del 11% sobre el precio del litro de combustible destinado a usos automotriz y agrícola. Estas propuestas ya fueron enviadas a Moncloa con anterioridad, según puntualizaron portavoces del partido.

En uno de los recientes debates parlamentarios, Feijóo instó al presidente Sánchez a que el Gobierno adopte las medidas propuestas por la oposición: “Por una vez haga lo correcto y copie las medidas que el PP presentó hace dos semanas”, declaró en la sesión de control recogida por el medio. Parlamenarios populares han reiterado su posición respecto a la política fiscal y energética del Ejecutivo, marcando distancia con la falta de aplicación de soluciones como las que existen en otros estados de la Unión Europea.

En este contexto, el Gobierno ha convocado para el viernes un Consejo de Ministros extraordinario en el que pretende aprobar un paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán, según informó el medio fuente. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó que el decreto que se planteará no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler vencidos durante este año y el próximo, al considerar que estas iniciativas no cuentan con el respaldo necesario en el Congreso. Montero agregó que “incorporaremos las medidas que cuenten con consenso” al referirse a las solicitudes presentadas por distintos grupos políticos, entre ellos Sumar y otros aliados de izquierda, respecto a las medidas sobre vivienda.

El Partido Popular ha manifestado su malestar por la falta de información proveniente del Gobierno durante el desarrollo de la crisis asociada a la guerra en Irán. Según reportó el medio, el contacto más reciente por parte del Ejecutivo fue una llamada realizada por el ministro Félix Bolaños a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dentro de una ronda destinada a recabar propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Los populares sostienen que la comunicación ha resultado insuficiente frente a la magnitud de la crisis y las consecuencias económicas para los consumidores.

En el Senado, el Partido Popular ha utilizado su mayoría para aprobar una moción que insta al Gobierno a aplicar una rebaja inmediata en la factura eléctrica y energética del consumidor final, acompañado de medidas para fijar el precio de la electricidad mediante una fiscalidad eficiente, ajustando tanto impuestos como cargos regulatorios. Dirigentes populares han subrayado en declaraciones citadas por el medio: “No se puede enarbolar con una mano la pancarta del ‘No a la guerra’ y con la otra recaudar más por la guerra”, reforzando el argumento de que la política fiscal del Gobierno agrava el impacto económico del conflicto para la ciudadanía.

Fuentes del Partido Popular han establecido que en Bruselas Feijóo pondrá énfasis en visibilizar la actuación del Ejecutivo español ante los dirigentes europeos, describiendo lo que consideran como una falta de respuesta en materia de ayudas frente al encarecimiento de combustibles. En paralelo, la agenda de Feijóo en la capital europea incluye la exposición pública de las propuestas populares en distintos foros y la búsqueda de posicionar al PP como referente de una política alternativa en la escena internacional, siempre alineada con las tendencias de otros gobiernos europeos ante la crisis generada por la guerra de Irán y sus repercusiones en la economía y el mercado energético.