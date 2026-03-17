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UPN ve "indecente" que el PSOE "se una a Bildu en el Congreso para que terroristas puedan seguir dando clases a menores"

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El diputado por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha calificado de "indecente" que el PSOE "se haya unido a EH Bildu en el Congreso para que terroristas puedan seguir dando clases a menores de edad".

"Hace tiempo que el PSOE no puede mirar a los ojos a las víctimas del terrorismo sin bajar la mirada. Como Judas, las ha traicionado", ha afirmado.

Así se ha manifestado este martes por la tarde, durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de UPN que establece un nuevo requisito en el Estatuto del Empleado Público y modifica la ley general de Subvenciones con el objetivo de "impedir que condenados por terrorismo puedan trabajar con menores".

Según han indicado desde UPN en un comunicado, Catalán ha remarcado que "si no tiene ninguna lógica que un violador, un agresor sexual o un maltratador trabajen con menores, tampoco un terrorista". "Esta iniciativa no es ninguna novedad y como los casos anteriores no incumple ningún derecho individual, fundamental o constitucional", ha defendido.

Además, ha criticado que "el adoctrinamiento sigue llevando a muchos jóvenes al fundamentalismo, a atentar como lobos solitarios o salir a la calle en manada para agredir a un periodista y enfrentarse a la policía en Pamplona". "Adolescentes que idolatran a terroristas, que los consideran héroes", ha añadido.

El diputado regionalista ha subrayado que "la situación que se denuncia no es hipotética sino real". "Ha pasado en un instituto de la Ribera de Navarra, en la Universidad del País Vasco, en Elgoibar, donde un etarra daba clases de Ética a niños de 12 y 16 años, y hace unos días se detenía en Madrid a un profesor de artes marciales por adoctrinamiento yihadista", ha apuntado.

Catalán ha señalado cómo "el consejero de Educación de Navarra, del PSOE, manifestó que le desagradaba e inquietaba que un etarra diese clases pero que el Gobierno cumplía escrupulosamente la ley, y eso es lo que hoy proponemos: modificar la ley para impedirlo".

"El debate es nítido: ¿queremos que un terrorista esté formando a menores de edad? Para nosotros la respuesta es clara y contundente: no", ha recalcado.

El diputado de UPN ha manifestado que "no existe derecho a ser docente, pero sí el derecho a recibir una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales". Objetivos que "marcan todos los tratados internacionales".

"Una persona que haya sido condenada por delitos contrarios a uno de los objetivos de la educación no está capacitada para practicar la docencia. Conocemos cómo adoctrina la izquierda radical vasca abertzale y el yihadismo, cómo inocula odio. Estos jóvenes terminan odiando a quien piensa diferente", ha alertado.

Catalán ha afirmado que "lo denunciamos y lo seguiremos haciendo, aunque les moleste, nos lo reprochen y digan que ETA ya desapareció". "Es un compromiso democrático, humano y personal. Por mucho que algunos miren para otro lado. La sinrazón y el dolor del terrorismo etarra y yihadista están ahí", ha comentado.

Por último, ha indicado que "hoy, una vez más, hay que elegir, votar por las víctimas o por los verdugos". "Votar por la protección de los menores o por el amparo a terroristas. Nosotros nos quedaremos con la conciencia tranquila, ustedes, en ningún caso", ha trasladado a los socialistas.

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