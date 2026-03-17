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Podemos insta a Sánchez a condenar el "terrorismo energético" de Trump y a aliarse con otros países para ayudar a Cuba

La líder de Podemos exige al Ejecutivo español una postura firme ante la ofensiva estadounidense contra Cuba, denuncia la política de Donald Trump y solicita un frente internacional para ofrecer auxilio inmediato a la isla caribeña

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La madrugada de este martes, Cuba experimentó un corte de electricidad que se prolongó durante diez horas, según consignó el medio. Este apagón se produce en un contexto donde la isla enfrenta una crisis energética originada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano, circunstancia que ha agravado la delicada situación de la población cubana. En este marco, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó al gobierno español una condena “sin paliativos” contra lo que denominó “terrorismo energético” promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Belarra manifestó la necesidad de que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez adopte una postura firme ante la ofensiva de la administración estadounidense y articule una respuesta en coordinación con otras naciones para incrementar la ayuda dirigida a Cuba.

Según informó la fuente, Belarra realizó estas declaraciones durante una conferencia en el Congreso, donde enfatizó la gravedad de la crisis energética en la isla. La dirigente atribuyó la situación al actual bloqueo que, de acuerdo a sus palabras, implica tanto “violencia” como una “vulneración clarísima de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. Criticó duramente la política implementada desde Estados Unidos hacia la isla, apuntando que la ofensiva es responsable del “durísimo sufrimiento” que atraviesa el pueblo cubano.

El medio detalló que la secretaria general de Podemos llamó a la conformación de un “frente internacional” compuesto por España y otros países, entre los que mencionó a Brasil, con el propósito de “redoblar” la asistencia a la población cubana. Durante su intervención, Belarra expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba e hizo un llamado a los diferentes sectores sociales en España para que se sumen al esfuerzo de respaldo a la isla. Sostuvo también que la situación actual constituye una “agresión imperialista” y calificó de “crueldad sin límites” las acciones de la administración de Trump.

Tal como publicó la fuente, la dirigente instó al pueblo cubano a mantener la resistencia ante el bloqueo y reiteró el compromiso de Podemos para acompañar la causa cubana. Exhortó a la sociedad española y a sus representantes políticos a expresar su solidaridad de forma explícita y activa, en vista de la “durísima” situación que enfrenta la población de la isla.

El medio recordó que la crisis energética que afecta actualmente a Cuba tiene como origen principal el corte en la entrega de petróleo por parte de Venezuela, una medida que, sumada al endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, ha restringido gravemente la capacidad de la isla para satisfacer la demanda interna de energía. Esta combinación de factores ha desembocado en episodios recurrentes de apagones, como el ocurrido en la madrugada, generando efectos sobre el acceso a servicios básicos y la vida cotidiana de la población.

En este contexto, Podemos insistió en la urgencia de una reacción coordinada desde el ámbito internacional para paliar los efectos del bloqueo y mitigar las consecuencias humanitarias sobre la población cubana. La formación política consideró imprescindible que el gobierno de España, así como otros socios internacionales, eleven su presión diplomática para rechazar las sanciones y buscar mecanismos que permitan canalizar ayuda de emergencia a la isla.

De acuerdo con la información brindada por la fuente, Belarra reafirmó que Cuba no se encuentra sola ante la adversidad y que la solidaridad exterior resulta esencial para contrarrestar las medidas restrictivas implementadas desde Estados Unidos. Insistió en la conveniencia de actuar con celeridad para evitar un agravamiento mayor de la situación humanitaria en Cuba y reiteró su petición al Ejecutivo español para que haga explícita su condena a las acciones estadounidenses y trabaje activamente por la normalización de la provisión energética en la isla caribeña.

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