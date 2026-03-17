Espana agencias

El Gobierno suscribe "al 100%" las palabras de Felipe VI y acusa a Feijóo de "negar la historia"

Guardar

El Gobierno suscribe "al 100%" las declaraciones realizadas por el Rey Felipe VI quien la víspera reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena, después de que los últimos presidentes mexicanos hayan venido reclamando una disculpa por parte de España por ese periodo histórico.

"Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI", ha sostenido la ministra portavoz, Elma Saiz, tras ser preguntada por las declaraciones que hizo el monarca durante una visita privada a una exposición sobre México en el Museo Nacional Arqueológico, en la que estuvo acompañado precisamente por el embajador de este país y si el gesto estaba pactado con Moncloa.

El Rey reconoció durante la visita a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos", pero es necesario conocerlos y aprender de ellos.

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista. AMLO, como se le conoce popularmente, llegó a enviarle una carta en ese sentido en 2019 que no tuvo respuesta.

Así las cosas, Saiz no ha querido confirmar si el hecho de que el Rey se haya pronunciado en este sentido busca garantizar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid el próximo mes de noviembre, habida cuenta de que esta no acudió a la última cita y que no invitó al monarca a su toma de posesión en 2024 porque no se había producido la disculpa pública que había reclamado su predecesor.

"Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales dada la importancia y el momento que estamos viviendo", se ha limitado a señalar la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por último, respecto a las declaraciones sobre esta cuestión que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz ha considerado que con ellas lo que ha hecho es "dejar a Abascal a su izquierda en esa deriva ultra que está teniendo", al margen de "negar la historia" y "abrazar posiciones ultras, negacionistas, pasando por encima incluso de las instituciones".

El líder de la oposición ha mostrado su "orgullo" por el "legado español" en Iberoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del Rey en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE asegura que Feijóo "ya no disimula" su "dependencia" de Vox y se pregunta "hasta dónde está dispuesto a llegar"

El PSOE asegura que Feijóo

El PSOE recurrirá el archivo de la causa contra Ana Millán (PP) por contratos en Arroyomolinos (Madrid)

El PSOE recurrirá el archivo

Prisión provisional sin fianza para el detenido por apuñalar a un conductor de autobús en Langreo (Asturias)

Prisión provisional sin fianza para

Tribunal de Cuentas investigará "posibles irregularidades" en la gestión de hospitales en la Comunidad de Madrid

Tribunal de Cuentas investigará "posibles

Ester Muñoz, sobre la Conquista: "Estoy completamente de acuerdo con el Rey en que no cabe pedir perdón por nada"

Ester Muñoz, sobre la Conquista:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Marruecos debería enviar una Marcha

“Marruecos debería enviar una Marcha Verde a Ceuta y Melilla” con “excavadoras en la frontera”: el analista Michael Rubin insiste en que España las ocupó

La Guardia Civil rescata a 22 perros en “pésimas condiciones higiénico sanitarias” de una vivienda de Pontevedra, Galicia

El precio de la baliza V-16 baja 10 euros: tras la avalancha de compras, la oferta y el stock estabilizan el sector

El ministerio de Transportes obliga a 76 empresas a pintar de verde y turquesa todos los autobuses que integran la red pública estatal y que comunican 1.800 ciudades

El exDAO de la Policía Nacional llega “tranquilo” a los juzgados para declarar por la presunta agresión sexual a una subordinada

ECONOMÍA

Los salarios tocan máximos en

Los salarios tocan máximos en España con 2.531 euros de media al cierre de 2025 y un alza del 3,8% en el coste laboral

Cortes de carreteras, piquetes y sabotajes: arranca la huelga general por un SMI propio en País Vasco y Navarra

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

Virginia López, abogada: “Estar de baja médica no te convierte en un problema para la empresa”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de marzo

DEPORTES

La noche que el fútbol

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”