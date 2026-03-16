Feijóo, 'barones' y cargos del PP reciben a Mañueco con una prolongada ovación a su llegada a 'Génova'

Mañueco manifestó antes de ingresar a la sede nacional que la misión principal del Partido Popular tras las elecciones consiste en entablar diálogo con otras formaciones políticas, señalando que el acuerdo suscrito con Vox en 2022 constituye una base válida para eventuales conversaciones. El presidente en funciones de Castilla y León recalcó la importancia de priorizar el beneficio de la comunidad por encima de intereses partidistas, y reiteró que "nos han hecho un encargo de que tenemos que dialogar y es lo que vamos a hacer", según reportó Europa Press.

La recepción a Mañueco en la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid estuvo marcada por una ovación prolongada, con la presencia del líder nacional Alberto Núñez Feijóo, varios presidentes territoriales y otros cargos destacados. De acuerdo con Europa Press, este encuentro congregó a figuras como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Murcia), Jorge Azcón (Aragón), María Guardiola (Extremadura), Javier de Andrés (País Vasco), Javier García (Navarra) y Paco Núñez (Castilla-La Mancha), entre otros. Los asistentes escenificaron el respaldo al dirigente castellano y leonés tras unos resultados que consolidan al PP como la fuerza mayoritaria.

Tal como informó Europa Press, el ambiente festivo que se percibió durante el escrutinio en la noche electoral se mantuvo durante la jornada en la sede del partido. Feijóo siguió la evolución del recuento desde la sede de Génova junto al comité de dirección y también estableció contacto por videollamada con el propio Mañueco para trasladarle su felicitación. El presidente del PP estatal declaró: "Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022". Feijóo especificó que, en las últimas doce citas electorales, el Partido Popular ha logrado imponerse en diez de ellas. En su cuenta de X, recogida por Europa Press, añadió que "los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella".

Según publicó Europa Press, el PP consiguió en Castilla y León 33 escaños, lo que implica una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto a los comicios de hace cuatro años, hasta alcanzar el 35,4% de los sufragios. Esta cifra mantiene la tendencia de dominio de la formación conservadora en la comunidad, que suma ya casi cuatro décadas al frente del gobierno autonómico. Pese al crecimiento de Vox en la región, los de Santiago Abascal no superaron el umbral del 20% de los votos, una meta que se habían planteado en la campaña, lo que permitió al PP contener el avance de esa formación.

Europa Press detalló que el escenario actual recuerda las celebraciones en la sede nacional del partido tras las victorias autonómicas en Extremadura y Aragón, cuando María Guardiola y Jorge Azcón recibieron igualmente muestras de apoyo de la dirección nacional tras anunciarse los resultados. En la reunión de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del Partido Popular, dirigentes y representantes territoriales analizaron de forma conjunta los datos electorales y los pasos a seguir en el nuevo escenario político autonómico.

Mañueco, durante su intervención ante los medios, insistió en la conveniencia de buscar acuerdos basados en la experiencia de gobierno, subrayando que durante la última legislatura el ejecutivo en solitario del PP resultó positivo tras la salida de Vox de la coalición. El presidente en funciones argumentó que lo esencial en adelante será idear un proyecto compartido para Castilla y León que responda a las necesidades de los ciudadanos, despejando debates sobre la composición del ejecutivo.

El medio Europa Press enfatizó que la dirección del PP considera estos resultados como una consolidación en el liderazgo político regional frente al PSOE y otros partidos. La expectación en torno al futuro ejecutivo y a las negociaciones con otras formaciones se centra ahora en el desarrollo efectivo del diálogo que ha anunciado Mañueco, quien ha expresado disposición a trabajar con distintas fuerzas siempre que la prioridad sea la estabilidad y el desarrollo de la comunidad autónoma.

Durante la celebración en la sede de Génova, se remarcó el papel de Castilla y León en la estrategia nacional del PP. La acumulación de victorias recientes fortalece la percepción de que el PP mantiene una posición de ventaja respecto a su principal rival, el PSOE, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, según el análisis compartido por Europa Press. El debate sobre las fórmulas de gobierno regional y los acuerdos con otras fuerzas políticas permanecerá abierto en las próximas semanas, conforme avancen los contactos entre los distintos representantes implicados.