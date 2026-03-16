Empieza el juicio al acusado de matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

El juicio al acusado de matar a un hombre golpeándolo con una barra de hierro la noche del 1 de mayo de 2024 en la plaza del Mar, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Barcelona con la constitución del jurado popular y está previsto que se prolongue hasta el 25 de marzo.

La Fiscalía pide para el procesado 20 años de prisión como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía, así como 5 años de libertad vigilada y que se le imponga una orden de alejamiento de la madre del fallecido durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Además, pide que la indemnice con 120.000 euros por los daños morales que le ha causado la muerte violenta de su hijo.

NO PUDO DEFENDERSE

Según el escrito de acusación de la Fiscalía consultado por Europa Press, la noche en la que se produjeron los hechos el acusado se dirigió a dos personas que estaban andando por la plaza llevando "una barra de hierro escondida en la espalda".

Posteriormente, reclamó la atención de la víctima, que se acercó a él, momento en el que agarró la barra y "le dio un golpe con ella en la cabeza", provocando que cayera al suelo.

Cuando la víctima estaba en el suelo, le propinó dos golpes más y, después, se montó en su bicicleta y se dio a la fuga.

La Fiscalía sostiene que perpetró el ataque letal de forma "repentina y sorpresiva", por lo que la víctima, que sufrió un traumatismo craneoencefálico y murió poco después en el hospital, no pudo defenderse.