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PP condena las pintadas contra la Ertzaintza y Zupiria en Hernani y pide la condena "sin excusas de todos los partidos"

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La parlamentaria del PP vasco, Ainhoa Domaica, ha trasladado su "apoyo y condena más absoluta" a las pintadas aparecidas este domingo en Hernani (Guipúzcoa) contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y ha dicho que "todos los partidos deben condenar sin excusas el permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".

En las pintadas aparecidas en la localidad guipuzcoana, realizadas sobre la fachada de una vivienda y en las puertas de los garajes, está escrito el término zipaio, (con el que denominan despectivamente a la Ertzaintza) escrito en rojo y amarillo y con una diana en la última letra, así como el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.

La también responsable de temas de Seguridad en el PP vasco ha añadido que "no caben tibiezas" ante este tipo de actos y ha instado al resto de partidos políticos en Euskadi a que condenen los actos, que ha denominado "permanente hostigamiento e intimidación de la izquierda euskofascista".

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