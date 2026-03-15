Feijóo llega a la sede nacional del PP para seguir con su equipo el recuento de las elecciones en Castilla y León

Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular han señalado que los resultados previstos para las elecciones en Castilla y León muestran un fortalecimiento del bloque de derechas y auguran una reducción de la influencia del Partido Socialista en la región. Esta perspectiva fue transmitida por los responsables del PP en Génova, quienes subrayaron su confianza en retener el gobierno autonómico con el respaldo externo que vienen recibiendo desde el año 2019. Así, de acuerdo con el medio, el PP prevé mantener el liderazgo regional, incluso en un escenario en el que Vox incremente su cuota electoral, según reportó la propia formación.

El seguimiento del escrutinio electoral se realiza desde la sede nacional del PP, adonde el líder Alberto Núñez Feijóo llegó en compañía de su equipo, una vez cerrados los colegios a las 20:30, para evaluar el avance de las votaciones, consignó el medio. Génova sostiene que existe una “tranquilidad absoluta” respecto al desarrollo de la noche electoral, apostando a que Alfonso Fernández Mañueco podrá renovar su mandato después de casi cuatro décadas de gestión continuada por parte del PP en la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo publicado por la citada fuente.

Representantes del partido reconocen que Vox podría situarse en torno al 20% de los sufragios. Tal como reproduce la fuente, los populares consideran que este rango resulta lógico si se observa que en las anteriores elecciones autonómicas Vox alcanzó el 17,6% de los votos, consolidándose como fuerza relevante en la comunidad. Sin embargo, la dirección popular matiza que, veinte días antes de la jornada electoral, los sondeos internos reflejaron un mejor desempeño potencial para Vox, llegando a rozar el 25%. Estas estimaciones fueron reajustadas por la evolución de la campaña en sus últimas semanas.

La estrategia desarrollada por Feijóo se ha basado en reiterados llamamientos a la concentración del voto entre los electores de centro-derecha, buscando minimizar la dispersión hacia Vox. En los días finales de la campaña, este mensaje se intensificó, sobre todo una vez que Vox hizo pública su negativa a respaldar a María Guardiola para la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, situación que provocó fricciones con el PP. Según informó el medio, Feijóo acusó a Vox de impedir una alternativa de gobierno y de configurar una colaboración tácita con el PSOE en Extremadura. “El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente”, sostuvo el dirigente popular durante el acto de cierre de campaña celebrado en Valladolid, de acuerdo con declaraciones recogidas por la fuente.

El líder popular expresó además su convencimiento de que estos comicios favorecerán a su formación, argumentando que la campaña del PP en Castilla y León se desarrolló en términos positivos y con un alcance creciente. Según detalló la fuente, Feijóo resaltó que el voto al PP tendrá un doble efecto: garantizar un gobierno estable en la comunidad y lanzar un mensaje de advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto al desarrollo de la campaña, Feijóo completó un recorrido de 4.200 kilómetros que le permitió visitar las nueve provincias castellano-leonesas, alternando concentraciones públicas con recorridos en poblaciones pequeñas, informó el medio. Se trató de una estrategia centrada en la cercanía con el ciudadano y la participación en actos políticos a pie de calle, replicando el esquema de caravana electoral habitual en las formaciones políticas. Durante estos desplazamientos, Feijóo coincidió con el candidato regional Alfonso Fernández Mañueco solo en dos ocasiones: la primera en Ávila y la segunda, ya en la recta final de la campaña, en Valladolid. Según consignó el medio, la campaña se inició en Ciudad Rodrigo (Salamanca), después de que Feijóo visitara previamente otras localidades salmantinas como Vitigudino y La Fuente de San Esteban.

La agenda incluyó actos destacados en puntos como La Bañeza (León), Tordesillas (Valladolid), Riaza (Segovia), El Burgo de Osma (Soria), Villarcayo (Burgos), y Ponferrada (León), antes del cierre en la capital vallisoletana, precisó el medio original. Los trayectos respondieron al objetivo de reforzar la presencia del PP en entornos rurales y urbanos, reforzando el contacto directo con el electorado.

Desde la dirección del partido, se subraya que el desgaste acumulado tras cerca de cuatro décadas de gestión recae, a su juicio, sobre la izquierda y no sobre el PP. También destacaron que la estrategia del “No a la guerra” impulsada por Pedro Sánchez durante la campaña, en referencia al conflicto en Irán, no habría tenido un impacto en el electorado de Castilla y León, según reportó el medio.

En lo que respecta a las relaciones con Vox, la cúpula popular reconoce que el apoyo de esta formación resulta necesario en la composición de mayorías, pero mantiene posiciones diferenciadas sobre estrategias y pactos políticos. Génova asegura que la tendencia a la baja en la intención de voto de Vox durante las últimas semanas refuerza la estrategia de buscar la mayor concentración de apoyos en torno al PP, como mecanismo para evitar bloqueos y consolidar el gobierno regional.

El medio original también detalló la importancia que para el PP adquiere el resultado en Castilla y León como un indicador del clima político general y del equilibrio entre las fuerzas de derecha e izquierda en el actual contexto español. La dirección nacional del partido interpreta el resultado como una posible señal de cambio en el panorama político, dada la tendencia, según esperan, de “más derecha y menos PSOE” reflejada en estas elecciones.