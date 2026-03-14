Espana agencias

Unas 50 personas se concentran en Barcelona contra la guerra de Irán

Un grupo convocado por la plataforma Aturar la Guerra se reunió en el Pla de la Seu para denunciar Operaciones exteriores en Oriente Medio, exigir el cese de los bombardeos y llamar a la acción colectiva en defensa de la población civil

Guardar

La plataforma Aturar la Guerra lanzó un llamado a la movilización ciudadana durante el acto realizado este sábado en el Pla de la Seu de Barcelona. En el manifiesto leído durante la jornada, la organización pidió que la población salga a las calles para protestar contra las operaciones exteriores en Oriente Medio, señalando que “la ofensiva ante Irán está destruyendo el mundo”. La noticia central de la convocatoria fue la denuncia pública de los recientes bombardeos y la exigencia de cese inmediato de la violencia armada en la región.

Según informó el medio, cerca de cincuenta personas se congregaron en el lugar en respuesta a la convocatoria de Aturar la Guerra. Esta acción se enmarcó dentro de una jornada que agrupó aproximadamente 150 concentraciones simultáneas en el territorio español, según declaró Nuria Suárez, portavoz de la organización en Cataluña. El objetivo conjunto de estas protestas es exigir el fin de la guerra en Oriente Medio y mantener la atención sobre otros focos de conflicto activos, como Gaza.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, los participantes en la concentración corearon consignas a favor de la libertad de Palestina y pidieron que se lleve a juicio internacional al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al expresidente estadounidense Donald Trump. Las consignas hacían referencia tanto a la situación actual en Gaza como a las recientes acciones militares contra Irán, buscando enfatizar la importancia de la defensa de todos los pueblos frente a las potencias que, a juicio de los organizadores, violan la legalidad internacional.

Tal como publicó la prensa, durante la lectura del manifiesto, la plataforma expresó un rechazo tanto a la intervención militar externa en Irán como al propio régimen de los ayatolás, subrayando que el futuro de Irán debe ser decidido por su propio pueblo. “Resulta inaceptable la intervención militar externa cuando es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro”, afirmó el texto.

En el acto, los organizadores de Aturar la Guerra insistieron en la formación de un movimiento pacifista de carácter global. La entidad instó a que se defiendan los derechos y libertades de todos los pueblos y señaló la importancia de la movilización ciudadana como instrumento de presión para el respeto de la legalidad internacional. El medio informó que en el manifiesto se citó el ejemplo de la lucha contra la violencia en Gaza, que, en palabras de la organización, “también empezó poco a poco y fue creciendo”.

El medio consignó que, junto al discurso central, los asistentes cantaron lemas a favor de Palestina y contra las intervenciones militares, reiterando la exigencia de responsabilidad ante instancias penales internacionales para los líderes que consideran implicados en la escalada militar en la región.

La portavoz Nuria Suárez explicó a los medios que la convocatoria de Barcelona forma parte de una jornada más amplia, que integró diferentes concentraciones convocadas por colectivos bajo la misma consigna. De acuerdo a sus declaraciones recogidas por el medio, la organización busca mantener activa la presión social y visibilizar el rechazo a las operaciones militares en Oriente Medio, conectando los distintos focos de conflicto y enfatizando el papel de la ciudadanía en la exigencia de paz y respeto a los derechos fundamentales.

Las protestas organizadas por Aturar la Guerra recibieron respaldo de asistentes y colectivos que defienden posturas pacifistas y de denuncia ante las intervenciones en Oriente Medio. La presencia en Barcelona, según fuentes municipales citadas por el medio, alcanzó el medio centenar de personas, quienes acompañaron el acto con pancartas y proclamas públicas.

El medio detalló que los asistentes recordaron la necesidad de ejercer presión sobre las instituciones internacionales, trasladando sus demandas desde la protesta callejera hasta los organismos competentes. Las consignas apuntaron también a la demanda de una Palestina libre y exigieron que actores considerados responsables de la inestabilidad y los ataques en la región enfrenten la justicia penal internacional.

Temas Relacionados

Guerra de IránAturar la GuerraNuria SuárezNetanyahuTrumpBarcelonaGazaPacifismoOriente MedioPla de la SeuEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Junqueras insiste en la recaudación del IRPF para las cuentas: "No nos rendirá ninguna presión"

Oriol Junqueras reclama que Cataluña gestione el tramo autonómico del impuesto sobre la renta y resalta que ERC mantendrá esta exigencia como condición para negociar las cuentas, invitando a otros partidos y a la sociedad a sumarse al planteamiento

Junqueras insiste en la recaudación

Illa afirma que "convocar elecciones no sería la mejor idea" por la incertidumbre actual

Illa afirma que "convocar elecciones

La guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas centrarán la sesión de control al Gobierno en el Congreso

La guerra en Oriente Próximo

Montero critica que la Junta "eche la culpa a profesionales" sanitarios de su "negligencia" de los cribados de cáncer

Más de 2.500 mujeres podrían haber resultado perjudicadas tras retrasos en exámenes de detección de cáncer de mama, según alertaron especialistas, mientras PSOE-A exige aclaraciones a la administración andaluza por posibles fallos y falta de datos precisos

Montero critica que la Junta

La abogada de la familia de Francisca Cadenas pide prisión provisional para los dos detenidos por su muerte

El juez debe deliberar si deja en libertad a ambos implicados, luego de que uno confesara el crimen y exculpara al otro tras el hallazgo de restos óseos en el patio de su vivienda según fuentes de la investigación

La abogada de la familia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León: abren los colegios electorales

El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Madrid busca ideas para hacer más eficientes sus torres de vigilancia contra incendios: solo 6 de 34 han podido detectar más del 50% de los fuegos producidos en “su cuenca visual”

Marisa, la señalera del aeropuerto de Barajas que ha conseguido que un taller de motores abandonado sea declarado BIC y quiere que ahora albergue un museo

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

ECONOMÍA

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes,

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”