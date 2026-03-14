Unas 50 personas se concentran en Barcelona contra la guerra de Irán

La plataforma Aturar la Guerra lanzó un llamado a la movilización ciudadana durante el acto realizado este sábado en el Pla de la Seu de Barcelona. En el manifiesto leído durante la jornada, la organización pidió que la población salga a las calles para protestar contra las operaciones exteriores en Oriente Medio, señalando que “la ofensiva ante Irán está destruyendo el mundo”. La noticia central de la convocatoria fue la denuncia pública de los recientes bombardeos y la exigencia de cese inmediato de la violencia armada en la región.

Según informó el medio, cerca de cincuenta personas se congregaron en el lugar en respuesta a la convocatoria de Aturar la Guerra. Esta acción se enmarcó dentro de una jornada que agrupó aproximadamente 150 concentraciones simultáneas en el territorio español, según declaró Nuria Suárez, portavoz de la organización en Cataluña. El objetivo conjunto de estas protestas es exigir el fin de la guerra en Oriente Medio y mantener la atención sobre otros focos de conflicto activos, como Gaza.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, los participantes en la concentración corearon consignas a favor de la libertad de Palestina y pidieron que se lleve a juicio internacional al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al expresidente estadounidense Donald Trump. Las consignas hacían referencia tanto a la situación actual en Gaza como a las recientes acciones militares contra Irán, buscando enfatizar la importancia de la defensa de todos los pueblos frente a las potencias que, a juicio de los organizadores, violan la legalidad internacional.

Tal como publicó la prensa, durante la lectura del manifiesto, la plataforma expresó un rechazo tanto a la intervención militar externa en Irán como al propio régimen de los ayatolás, subrayando que el futuro de Irán debe ser decidido por su propio pueblo. “Resulta inaceptable la intervención militar externa cuando es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro”, afirmó el texto.

En el acto, los organizadores de Aturar la Guerra insistieron en la formación de un movimiento pacifista de carácter global. La entidad instó a que se defiendan los derechos y libertades de todos los pueblos y señaló la importancia de la movilización ciudadana como instrumento de presión para el respeto de la legalidad internacional. El medio informó que en el manifiesto se citó el ejemplo de la lucha contra la violencia en Gaza, que, en palabras de la organización, “también empezó poco a poco y fue creciendo”.

El medio consignó que, junto al discurso central, los asistentes cantaron lemas a favor de Palestina y contra las intervenciones militares, reiterando la exigencia de responsabilidad ante instancias penales internacionales para los líderes que consideran implicados en la escalada militar en la región.

La portavoz Nuria Suárez explicó a los medios que la convocatoria de Barcelona forma parte de una jornada más amplia, que integró diferentes concentraciones convocadas por colectivos bajo la misma consigna. De acuerdo a sus declaraciones recogidas por el medio, la organización busca mantener activa la presión social y visibilizar el rechazo a las operaciones militares en Oriente Medio, conectando los distintos focos de conflicto y enfatizando el papel de la ciudadanía en la exigencia de paz y respeto a los derechos fundamentales.

Las protestas organizadas por Aturar la Guerra recibieron respaldo de asistentes y colectivos que defienden posturas pacifistas y de denuncia ante las intervenciones en Oriente Medio. La presencia en Barcelona, según fuentes municipales citadas por el medio, alcanzó el medio centenar de personas, quienes acompañaron el acto con pancartas y proclamas públicas.

El medio detalló que los asistentes recordaron la necesidad de ejercer presión sobre las instituciones internacionales, trasladando sus demandas desde la protesta callejera hasta los organismos competentes. Las consignas apuntaron también a la demanda de una Palestina libre y exigieron que actores considerados responsables de la inestabilidad y los ataques en la región enfrenten la justicia penal internacional.