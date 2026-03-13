Un año de prisión para el agresor de un inspector de Hacienda en Oviedo por un informe desfavorable

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha condenado a un vecino de Oviedo que agredió a un inspector de Hacienda con el que se cruzó cuando hacía ejercicio en la Pista Finlandesa y al que conocía de una inspección que la víctima había llevado a cabo en su empresa y que finalizó en el Juzgado, según ha informado la Fiscalía del Principado.

Sobre las 19.00 horas del día 16 de junio de 2025, cuando el acusado paseaba por la Pista Finlandesa de Oviedo, se cruzó con la víctima, inspector de Hacienda de profesión, a quien conoce perfectamente como consecuencia de una actividad inspectora que le había hecho, a él y a una mercantil de la que es socio, que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía del Principado de Asturias, que finalizaron con la interposición de una querella.

Tras cruzarse con el denunciante, el acusado, al reconocerle, le gritó dirigiéndose a él llamándole "cabrón", para acto seguido embestirle golpeándole a la altura del hemitórax izquierdo, de manera que le hizo caer al suelo, golpeándose en su costado derecho, y forzar el cuello para no golpearse la cabeza.

Una vez se levantó del suelo, recriminó al acusado, quien volvió a embestirle, aunque en esta ocasión la víctima no llegó a caer al suelo al no estar desprevenido. Consecuencia de tal acción, sufrió lesiones que precisaron de una única asistencia facultativa.

Los hechos, tal y como sostuvo la Fiscalía del Principado de Asturias, fueron considerados constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal y de un delito leve de lesiones del 147.2. La sentencia, de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal, impone al acusado, por el delito de atentado, 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximación a menos de 50 metros al denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o lugares de ocio frecuentados por él; y prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, ambas prohibiciones durante 2 años y 6 meses.

Y por el delito leve de lesiones a 2 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.