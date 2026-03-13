Oposición y socios piden que Sánchez y Montero expliquen en el Congreso cómo paliarán los efectos de la guerra de Irán

"¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?", es la pregunta registrada por el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, que refleja la preocupación de varias formaciones políticas respecto a las posibles repercusiones socioeconómicas del conflicto en Oriente Próximo. Según detalló el medio fuente, tanto grupos de la oposición como socios parlamentarios del Ejecutivo han solicitado que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezcan en el Congreso para exponer las medidas que el Gobierno planea adoptar para afrontar el impacto de la guerra en la región.

De acuerdo con la información publicada, la sesión de control al Gobierno prevista para el próximo miércoles en el Pleno del Congreso será la primera tras el inicio de la crisis diplomática y militar originada a finales de febrero, después de que una acción conjunta de Israel y Estados Unidos lanzara bombardeos sobre Irán. El desarrollo de estos acontecimientos ha intensificado el debate político en el parlamento español, con los distintos grupos exigiendo respuestas a la cúpula del Ejecutivo sobre su estrategia para mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la escalada de tensión en Oriente Próximo.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) aprovechará su turno durante la sesión para que su portavoz, Maribel Vaquero, solicite explicaciones concretas al presidente Sánchez sobre la forma en que el Gobierno prevé afrontar las consecuencias geopolíticas actuales. Según reportes del medio, la bancada de EH Bildu también presentará una cuestión formal dirigida a la vicepresidenta Montero centrada en el costo social y quién asumirá el peso de la crisis internacional.

El Partido Popular, si bien no ha registrado preguntas específicas para conocer los planes del Ejecutivo frente al conflicto de Irán durante esta sesión de control, sí contempla abordar la cuestión durante la intervención de su líder, Alberto Núñez Feijóo, o bien a través de los turnos de preguntas de otros representantes 'populares' a los miembros del gabinete, según consignó la fuente. Entre ellos, la portavoz Ester Muñoz ha pedido a Montero que aclare si el Gobierno tiene conocimiento de las "verdaderas problemáticas de los españoles", mientras que el dirigente Elías Bendodo busca que la vicepresidenta defina si su ministerio está actuando con la suficiente "diligencia".

El Partido Popular también ha presentado una interpelación a María Jesús Montero, con la que solicita información detallada sobre cómo piensa el Gobierno abordar las posibles consecuencias negativas que el aumento del conflicto pueda acarrear para las familias y las empresas españolas. Según informó el medio, tras el debate de media hora con Montero, los populares registrarán una moción que se someterá a votación en la siguiente semana parlamentaria. Esta moción podría servir para que la Cámara se posicione respecto a propuestas del PP, entre las cuales figura la supresión o reducción de impuestos, como respuesta ante los eventuales efectos adversos de la guerra.

Por otra parte, Junts ha planteado una interpelación a Montero en la que solicita detalles sobre las complicaciones fiscales y económicas de la clase media y trabajadora. Esta iniciativa permitirá que Junts registre su propia moción para el pleno anterior a la Semana Santa, según publicó la fuente.

El contexto de la sesión cobra especial relevancia tras los recientes acontecimientos internacionales que, según la mayoría de los grupos parlamentarios, podrían incidir de forma importante en la economía española y las condiciones de vida de la población. La sesión se anticipa tensa, con los principales partidos utilizando sus respectivas intervenciones para demandar transparencia y certezas sobre los mecanismos que el Gobierno pretende adoptar frente a la crisis en Oriente Próximo.

El medio fuente detalla que este debate no solo abordará la relación directa entre el conflicto y su impacto económico, sino que también servirá de plataforma para una discusión más amplia sobre el rumbo de la política fiscal, el papel del Ejecutivo ante escenarios de incertidumbre internacional y la capacidad de respuesta ante la potencial afectación a los sectores más vulnerables del país. Tanto desde la oposición como desde los grupos aliados del Gobierno, la expectativa apunta a obtener explicaciones concretas y compromisos claros sobre las políticas que se implementarán en el corto y mediano plazo.