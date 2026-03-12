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Vox niega purgas y dice que los críticos sufren el "síndrome del príncipe destronado"

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Madrid, 12 mar (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha negado este jueves purgas en el partido y ha atribuido las críticas de exdirigentes a su funcionamiento interno a que están sufriendo "el síndrome del príncipe destronado" y tienen "algunas frustraciones".

"No sé quien está haciendo la purga, yo estoy convencido de que nadie", ha afirmado Garriga en una entrevista en Telecinco recogida por EFE.

Ha recalcado que lo que antes les parecía bien a los críticos, ahora les parece mal, como el reglamento interno, que "ellos votaron a favor".

"Hace quince días todo era magnífico y Vox era un partido democrático y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno de juegos y Vox ya no es democrático", ha subrayado.

El número dos ha insistido en "no darles más importancia" y en que "las normas están para cumplirlas". "Quien no quiera estar se puede ir", ha zanjado.

Preguntado hasta dónde van a "estirar la cuerda" con el PP para la formación de gobiernos autonómicos, ha respondido que "tanto como quieran los electores el próximo domingo en Castilla y León" en las elecciones de esta comunidad.

Ha asegurado que aspiran a gobernar y, por tanto, a ser la primera fuerza política a nivel nacional y ha tildado de "curioso" que el PP diga que Vox "solo grita y bloquea", cuando no aceptan en Aragón y Extremadura lo que sí han aceptado en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, ha admitido que "de momento" ambos están condenados a negociar y entenderse, pero ha incidido que para ello es necesario también que los populares asuman que "se ha acabado la etapa del turnismo político entre el PP y el PSOE".

Garriga, que ha vuelto a descartar cualquier contacto de Vox con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha abogado por una "gran rebaja fiscal" para paliar las consecuencia de la guerra en Irán.

"El Gobierno debería generar un verdadero escudo social", ha exigido el dirigente de Vox, que ha incidido en que es el momento de dar protección a las clases medias y populares "y, sobre todo, de trasladar un mensaje de calma no solo a los mercados, sino a los españoles". EFE

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