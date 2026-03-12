Espana agencias

Nace el premio Carpanta para reconocer a dibujantes de cómic alternativo

Sevilla, 12 mar (EFE).- El Premio Carpanta, que se otorgará por primera vez durante la celebración de Hispacómic, feria del cómic español y portugués que acogerá la ciudad de Sevilla desde mañana viernes al domingo, reconocerá la labor de dibujantes de cómic de amplia trayectoria que se distingan por su elevada expresión artística y un desarrollo alternativo.

Creado como premio anual por Ediciones de Ruina y el 'fanzine' 'TeVeo', ambas iniciativas editoriales promovidas por el dibujante, editor y diseñador gráfico Rafael Iglesias, "el objetivo del galardón es reconocer y visibilizar la trayectoria de artistas de la viñeta que, desde la independencia y la fidelidad a sus propios principios creativos, han mantenido una producción constante a lo largo de los años", según ha explicado a EFE el propio Iglesias.

El premio es también un homenaje -de ahí su nombre,- a la creación de Escobar, el personaje Carpanta con el que crecieron varias generaciones de lectores e "icónica figura de la resistencia y la supervivencia ante la precariedad, valores que también pretende destacar este premio", según Rafael Iglesias.

También destacará "al dibujante de a pie, hay muchos, son un ejército de artistas y creativos cuyo fin es el mismo de Carpanta, esa búsqueda constante del sustento diario, en una ambiente de precariedad y de pocos reconocimientos; es como un reconocimiento al dibujante desconocido", ha añadido Iglesias.

Igualmente ha afirmado que a Escobar "le deben mucho todos los dibujantes porque es un maestro no reconocido en su amplitud y en su magnitud; es alguien que representó de una marea personal todo el contexto cultural y artístico de una época en la que a pesar de las dificultades y de ese ambiente de supervivencia supo expresarlo por medio de Carpanta, un personaje significativo".

Sobre el vigor del cómic actual, Iglesias ha recordado "aquel momento de gloria que fueron los años ochenta, cuando todos los quioscos y librerías estaban repletos de cómics; en España el cómic padece el mal endémico de la falta de industria, de una industria que apoye de manera digna a los artistas".

El premio, ha añadido su promotor, busca reconocer a dibujantes que hayan desarrollado -como el propio personaje de Carpanta- una significativa capacidad de resistencia hacia la adversidad y que sean "corredores de fondo", artistas que aunque hayan publicado en ediciones comerciales se inclinen más por la independencia de los 'fanzines'.

El jurado del premio, que estará compuesto por un representante de Ediciones de Ruina y del 'fanzine' TeVeo y de profesionales del ámbito del cómic, autores, críticos y divulgadores, valorará que el artista premiado se haya mantenido fiel a un estilo o temática personal, y haya "priorizado la expresión artística sobre las modas editoriales".

Las bases del premio también establecen cierta veteranía, de modo que el ganador haya mantenido una producción propia amplia, de al menos dos décadas.

El premio, que será entregado en Hispacómic, consistirá en una escultura conmemorativa del escenógrafo y escultor Gonzalo L. Narbona. EFE

