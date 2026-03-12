Espana agencias

Margarita Robles destaca que la Brigada Guzmán el Bueno es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha destacado que la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cero Muriano (Córdoba), es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra, pues, ya sea en los principales escenarios internacionales o en despliegues en territorio nacional, la profesionalidad, exigencia y entrega de los militares de la BRI X es una muestra de la vocación de servicio y del compromiso de las Fuerzas Armadas.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota, así se lo ha transmitido este jueves Margarita Robles, quien ha visitado en la base de Cerro Muriano, a los integrantes de esta unidad, "una de las mas potentes y resolutivas del Ejercito de Tierra, que cuenta con una rigurosa preparación y selección de personal para su participación en misiones muy exigentes".

En un momento de "máxima preocupación tras estallar el conflicto en Oriente Medio", la ministra ha querido recordar la importante labor que llevaron a cabo los integrantes de la BRI X en la mision Unifil en Libano, liderando la Brigada Multinacional Este desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, aportando 600 hombres y mujeres. Precisamente, este despliegue bajo el paraguas de la ONU coincidió con su participacion en el operativo desplegado con motivo de la Dana en la Comunidad Valenciana.

"Su vocación de servicio y capacitación es innegable", ha señalado la ministra, quien el pasado septiembre impuso condecoraciones a varios de sus integrantes por su destacada entrega en estas dos operaciones. Previamente, la minuciosa preparación de esta unidad la ha llevado también a formar parte de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN.

AGILIDAD, ADAPTACIÓN Y RESOLUCIÓN

Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat, y el jefe de la BRI X, el general de Brigada Fernando Ruiz Gómez, ha realizado un recorrido por la base, donde ha visitado el puesto de mando táctico de esta unidad, concebida para ser una de las más ágiles y con mayor capacidad de adaptación y resolución de las Fuerzas Armadas.

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que tiene su mayoría de unidades en la base de Cerro Muriano, se creó hace 40 años como brigada de infantería mecanizada y en la actualidad está encuadrada en la División 'Castillejos'. Fue la primera unidad española en incorporarse al Eurocuerpo en 1995 y una de las primeras en participar en operaciones en el exterior, que la han llevado hasta Bosnia Herzegovina, Kosovo, Letonia o Irak.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Deniegan a una magistrada la posibilidad de renunciar a una plaza por conciliación y protección de la infancia

Fuentes próximas a la jueza informan que ha impugnado la medida, solicitando criterios de género e infancia, mientras la Asociación de Mujeres Juezas denuncia que esta resolución obliga a optar entre abandonar la profesión o afectar el bienestar familiar

Deniegan a una magistrada la

Los líderes nacionales acompañan a los candidatos en los cierres de campaña que coinciden en Valladolid

Los líderes nacionales acompañan a

Yolanda Díaz y Bustinduy se reúnen con el comisionado de la UNRWA y le trasladan el apoyo del Gobierno

Durante una sesión celebrada en Madrid, representantes del Ejecutivo reafirmaron la importancia estratégica de mantener la cooperación con la agencia de Naciones Unidas, destacando el compromiso destacado de España en la ayuda humanitaria ante la crisis en Palestina

Yolanda Díaz y Bustinduy se

Aplazadas a abril las últimas declaraciones del juicio contra cinco acusados por los 3.000 kilos de droga del 'Simione'

Aplazadas a abril las últimas

La jueza de la dana pregunta a FGV y Transportes si recibieron instrucciones de Emergencias sobre el puesto de Paiporta

La jueza de la dana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reprocha al

María Corina Machado reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de “liderazgo” en Europa ante la situación de Venezuela

Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El Gobierno de España quita peso a las amenazas comerciales de Trump y la UE asegura que responderá “con firmeza” ante cualquier violación de los acuerdos arancelarios

Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

ECONOMÍA

Iberia plantea un ERE voluntario

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

DEPORTES

Así era Juanito, la leyenda

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells