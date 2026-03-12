Margarita Robles destaca que la Brigada Guzmán el Bueno es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha destacado que la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cero Muriano (Córdoba), es un ejemplo de la capacidad de reacción del Ejército de Tierra, pues, ya sea en los principales escenarios internacionales o en despliegues en territorio nacional, la profesionalidad, exigencia y entrega de los militares de la BRI X es una muestra de la vocación de servicio y del compromiso de las Fuerzas Armadas.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en una nota, así se lo ha transmitido este jueves Margarita Robles, quien ha visitado en la base de Cerro Muriano, a los integrantes de esta unidad, "una de las mas potentes y resolutivas del Ejercito de Tierra, que cuenta con una rigurosa preparación y selección de personal para su participación en misiones muy exigentes".

En un momento de "máxima preocupación tras estallar el conflicto en Oriente Medio", la ministra ha querido recordar la importante labor que llevaron a cabo los integrantes de la BRI X en la mision Unifil en Libano, liderando la Brigada Multinacional Este desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, aportando 600 hombres y mujeres. Precisamente, este despliegue bajo el paraguas de la ONU coincidió con su participacion en el operativo desplegado con motivo de la Dana en la Comunidad Valenciana.

"Su vocación de servicio y capacitación es innegable", ha señalado la ministra, quien el pasado septiembre impuso condecoraciones a varios de sus integrantes por su destacada entrega en estas dos operaciones. Previamente, la minuciosa preparación de esta unidad la ha llevado también a formar parte de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN.

AGILIDAD, ADAPTACIÓN Y RESOLUCIÓN

Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat, y el jefe de la BRI X, el general de Brigada Fernando Ruiz Gómez, ha realizado un recorrido por la base, donde ha visitado el puesto de mando táctico de esta unidad, concebida para ser una de las más ágiles y con mayor capacidad de adaptación y resolución de las Fuerzas Armadas.

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X, que tiene su mayoría de unidades en la base de Cerro Muriano, se creó hace 40 años como brigada de infantería mecanizada y en la actualidad está encuadrada en la División 'Castillejos'. Fue la primera unidad española en incorporarse al Eurocuerpo en 1995 y una de las primeras en participar en operaciones en el exterior, que la han llevado hasta Bosnia Herzegovina, Kosovo, Letonia o Irak.