Juan Bravo exige a Vox que no falte al PP y avisa de que España quiere que gobiernen los 'populares'

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha afeado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, haya atacado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que los españoles "por encima de todo quieren que gobierne el PP".

Así, ha recriminado Bravo en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, que Abascal pusiera en duda el liderazgo del PP y ha afirmado que "todos tienen claro quien es el presidente" de su formación.

Asimismo, ha apoyado a Feijóo por que está "intentando unir a la gente" en torno a su propuesta política, en la que si Abascal quiere estar "sería fantástico".

Sobre Vox, ha agregado que tendrán que dar explicaciones si "quiere oponerse" a los gobiernos autonómicos del PP y ha puesto en duda las intenciones que tiene el partido. "Son ellos los que tienen que decidir por qué se presentan", ha afirmado y ha cuestionado si los de Abascal se presentan para estar en gobiernos o no.

SI SÁNCHEZ SE PELEA CON TRUMP, ES SU PROBLEMA

En otro orden de cosas, el dirigente 'popular' ha respondido a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudiendo que haya "diferenciado perfectamente" entre los españoles y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si Sánchez se pelea con él, el problema es de Sánchez con Trump, de Trump con Sánchez, no con los españoles", ha deslizado.

"Nosotros somos miembros de la OTAN y tenemos que estar con nuestros aliados", ha apostillado Bravo respecto al conflicto entre EE.UU. e Irán y ha pedido al líder del Ejecutivo que sea coherente. "No vale que Sánchez diga no a la guerra y mande una fragata", ha criticado.

EuropaPress

