El Real Oviedo prepara la visita del Valencia con cuatro bajas

Oviedo, 12 mar (EFE).- El Real Oviedo celebró este jueves el penúltimo entrenamiento antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas) al Valencia, en una sesión en la que el entrenador Guillermo Almada no pudo contar con cuatro de sus futbolistas por lesión.

El lateral Lucas Ahijado, el mediocentro Leander Dendoncker y el delantero Thiago Borbas, que no estuvieron ya el pasado lunes ante el Espanyol, siguen sin entrenar y volverán a ser bajas en el Real Oviedo; en el caso de Dendoncker, el belga ya se ha perdido dos, ya que tampoco estuvo en el Rayo-Oviedo de hace más de una semana.

La novedad en este parte de bajas es el centrocampista inglés Ovie Ejaria, que ante el Espanyol regresó a una convocatoria tras tres meses sin estar disponible por culpa de una lesión. Un fichaje de este verano tras cerca de dos años sin jugar un partido oficial en Inglaterra, que se sentó en el banquillo de Cornellá, no disputó ni un minuto y no ha entrenado desde entonces a las órdenes de Guillermo Almada.

La única buena noticia para el entrenador del Real Oviedo será el regreso de David Costas, indiscutible en la defensa y el central con más minutos disputados de la plantilla azul hasta que cayó lesionado hace un mes y se perdió las últimas cinco jornadas del equipo carbayón, en las que registraron dos empates y tres derrotas.

El Real Oviedo, colista de Primera División que empezará la jornada a ocho puntos de la permanencia, entrenará este viernes por última vez antes de recibir al Valencia. EFE

