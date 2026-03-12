Espana agencias

Díaz dice que el Gobierno trabaja para aprobar el próximo martes el decreto ley anticrisis

Madrid, 12 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la idea de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con el paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán.

En declaraciones a TVE, la vicepresidenta ha querido dar un mensaje de tranquilidad porque las medidas incluidas en el decreto ley entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Según ha dicho, las medidas prioritarias que debe incluir son "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie", mientras que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos". EFE

