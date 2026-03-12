'Costaleras', una original visión de la participación de la mujer debajo de los pasos

Córdoba, 12 mar (EFE).- 'Costaleras', editado por Almuzara, es una obra que por primera vez recoge una "original visión" sobre un tema crucial y poco estudiado como es el de la participación de la mujer costalera en la Semana Santa, de la que se desconocen muchos aspectos que este trabajo desvela.

Escrito por Rafael Moreno y María Jesús Cala, el libro, según ha explicado la editorial, es un estudio de investigación "riguroso" en el que se incluyen más de cuatrocientas voces entre costaleras, capataces, familias, responsables de hermandades y personas que acompañan el ritual, que comparten "la experiencia íntima de cargar con el peso del paso que han decidido pasear por las calles" en Semana Santa.

La tensión muscular, la técnica estudiada, la emoción que nace del hombro hacia la piel, los nervios que hormiguean en la antesala del paso, la fe, la entrega y la ilusión que atraviesa la noche, son, entre otros muchos, los temas que los autores recogen en este volumen, que pretende describir de manera cualitativa diferentes aspectos psicológicos de las mujeres que desempeñan esta tarea.

Se trata de "un libro único en su género que aporta el mapa vivo y actual de las mujeres que cargan pasos a costal en España: dónde lo hacen, desde cuándo, cómo lo sienten y qué les impulsa a seguir", ha indicado la editorial.

Rafael Moreno Rodríguez es doctor en Psicología y ha sido hasta su reciente jubilación catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla mientras que María Jesús Cala Carrillo es doctora en Psicología y profesora titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. EFE