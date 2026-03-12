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Ayuso defiende la libertad de los médicos en los abortos, que deben ser "poco frecuentes"

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Madrid, 12 mar (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la libertad ideológica y de conciencia de los médicos que no quieran realizar un aborto, una práctica que, a su juicio, debe ser "legal, segura y poco frecuente", cuando es "justo lo contrario".

Díaz Ayuso ha respondido así en el pleno de la Asamblea de Madrid a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha avisado a la presidenta madrileña de que "va a pasar por el aro", y la justicia hará que la Comunidad de Madrid cree el registro de objetores que rechaza implantar, tras las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que inicie el procedimiento.

La dirigente madrileña del PP ha negado las afirmaciones de Más Madrid de que en la comunidad no se puede abortar en la sanidad pública, y ha afirmado que el 15 % de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo viene de otras regiones, según ha afirmado.

"Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco aquí a aquellos médicos que no quieran hacerlo", ha asegurado Díaz Ayuso, y ha incidido en que defiende "la libertad ideológica, de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos y la integridad física y moral".

Según Díaz Ayuso, la izquierda quiere negar a los médicos ese derecho a no querer realizar un aborto, algo que deben ser "legal, seguro, y poco frecuente" y es justo lo contrario.

La presidenta ha dicho que uno de cada cuatro embarazos en España acaban en aborto, y el 40 % de estas interrupciones "es reincidente", por lo que ha rechazado las "lecciones" de la izquierda sobre este asunto. EFE

(foto)

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EFE

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