Torres aplaude la "rectificación" de Von der Leyen y asegura que "empeñarse en el error" habría sido "lo peor"

El titular de Política Territorial valora el cambio de postura de la presidenta de la Comisión Europea, señala la influencia de otros miembros del organismo y destaca la importancia de que Europa mantenga su respaldo al derecho internacional y la legalidad global

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó la importancia de que la Unión Europea defienda el orden y el derecho internacional en situaciones donde Estados Unidos solicita represalias contra el Gobierno español, considerando este tipo de respuesta como una tarea colectiva para las instituciones europeas. Según detalló el medio, Torres realizó estas declaraciones antes de participar en el Foro contra el Odio realizado este miércoles, en medio de un debate sobre la posición internacional de Europa.

De acuerdo con la información difundida, Torres celebró la rectificación de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, al respecto de sus opiniones recientes sobre el sistema internacional basado en reglas. El ministro afirmó que hubiera sido mucho peor sostener una postura equivocada y persistir en el error. Según consignó el medio, Torres mencionó también que la reconsideración de Von der Leyen se vio influida por miembros de la propia Comisión que, en palabras del ministro, “le han hecho ver” la falta de acierto en sus mensajes anteriores.

Según publicó el medio, la presidenta de la Comisión Europea modificó su discurso después de que este lunes manifestara dudas sobre la viabilidad de un orden internacional basado en reglas y rechazara condenar abiertamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El miércoles, Von der Leyen afirmó que la Unión Europea mantendrá la defensa de “los principios de la Carta de Naciones Unidas”, alineándose así con la legalidad internacional.

Torres, ex presidente de Canarias, destacó en sus intervenciones públicas el respaldo de otros líderes europeos que se han desmarcado de las anteriores declaraciones de Von der Leyen. Hizo referencia a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Teresa Ribera, y se identificó con sus valoraciones frente a las manifestaciones de la presidenta de la Comisión.

En sus palabras, recogidas por el medio, el ministro insistió en que “empeñarse en el error habría sido lo peor”, resaltando el valor de la corrección de postura en el marco internacional. También hizo hincapié en la relevancia de una respuesta unificada de la UE cuando se producen presiones externas, como las amenazas estadounidenses de adoptar represalias políticas o diplomáticas frente a decisiones del Gobierno español.

El medio reportó que la controversia se intensificó luego de que Von der Leyen expresara que Europa “ya no puede confiar” en el sistema internacional basado en normas, lo cual generó críticas desde diversas capitales del continente y voces dentro de la Comisión Europea. Las nuevas afirmaciones de la presidenta, manifestando la defensa permanente de los postulados de las Naciones Unidas, buscaron encauzar la política comunitaria hacia el respeto de la legalidad internacional.

La posición de Torres recalca la necesidad de coherencia entre las declaraciones y las acciones de las principales instituciones europeas, especialmente en escenarios internacionales complejos que involucran a socios estratégicos y cuestiones de legalidad global. Según informó el medio, el ministro reiteró su apuesta por una Unión Europea cohesionada frente a las presiones externas y alineada con los principios fundamentales del derecho internacional.

