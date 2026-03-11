Espana agencias

Malagón, portero del América, se lesiona y es duda para estar en el Mundial con el Tri

Guardar

México, 10 mar (EFE).- Luis Ángel Malagón, guardameta del América y de la selección mexicana de fútbol, se lesionó este martes en la victoria de su equipo por 0-1 sobre el Philadelphia Union, en la Copa de Campeones de la Concacaf, y puso en duda su participación en el Mundial 2026.

"En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro guardameta será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica", explicó el equipo en un comunicado.

La lesión de Malagón, que se teme sea una rotura del tendón de Aquiles, ocurrió en la parte final del primer tiempo del partido de ida de los octavos de final en el que las Águilas vencieron al Philadelphia Union de la Major League Soccer.

Sucedió en una jugada sin contacto, en la que el portero se preparaba para hacer un despeje desde su área chica, pero al momento de intentar pegarle al balón con la derecha, su pierna izquierda se dobló; Malagón cayó al césped y de inmediato se llevó la mano a la zona del tobillo, mientras se retorcía de dolor.

El guardameta fue llevado de inmediato a los vestuarios.

A pesar de su bajo nivel en los meses recientes, Malagón se perfilaba como el favorito del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre para ser el titular de México en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio por encima de Raúl Rangel, portero del Guadalajara.

La baja de Malagón alarga la epidemia de lesiones de los jugadores estelares del Tri que han complicado el armado de la lista final que 'el Vasco' conformará para la justa mundialista.

Entre los que presentan lesiones están Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, operado del tobillo; Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, quien se recupera de una rotura de ligamentos; Rodrigo Huescas, del Copenhague danés, también con rotura de ligamentos.

Santiago Giménez, quien acaba de volver a los entrenamientos con el Milan; y la joya juvenil Gilberto Mora, del Tijuana, que presenta una pubalgia.

También están en recuperación Alexis Vega, del Toluca, y César Huerta, del Anderlecht belga. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Belarra critica que el Gobierno esté "tomando bando" en el conflicto en Oriente Próximo y le reclama "medidas concretas"

Belarra critica que el Gobierno

Feijóo rechaza "lecciones de patriotismo" de Abascal: "Me daría vergüenza votar con PSOE y Podemos en Extremadura"

Feijóo rechaza "lecciones de patriotismo"

Siete sanitarios resultan heridos en un choque frontal en la N-432 en La Albuera (Badajoz)

Infobae

Dos cazas españoles en misión de la OTAN interceptan a dos aviones rusos cerca de Lituania

Dos cazas españoles en misión

Feijóo defiende aplicar la pena de prisión permanente revisable para casos como el crimen de Miranda de Ebro (Burgos)

Feijóo defiende aplicar la pena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra rebajar la

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Un hombre de 32 años es condenado a tres años de cárcel por mantener relaciones con su prima de 14 en un coche: la menor no tenía edad de consentimiento

ECONOMÍA

Unos hijos cuestionan el testamento

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

DEPORTES

El furor de los turcos

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina