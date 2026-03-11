Malagón, portero del América, se lesiona y es duda para estar en el Mundial con el Tri

México, 10 mar (EFE).- Luis Ángel Malagón, guardameta del América y de la selección mexicana de fútbol, se lesionó este martes en la victoria de su equipo por 0-1 sobre el Philadelphia Union, en la Copa de Campeones de la Concacaf, y puso en duda su participación en el Mundial 2026.

"En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro guardameta será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica", explicó el equipo en un comunicado.

La lesión de Malagón, que se teme sea una rotura del tendón de Aquiles, ocurrió en la parte final del primer tiempo del partido de ida de los octavos de final en el que las Águilas vencieron al Philadelphia Union de la Major League Soccer.

Sucedió en una jugada sin contacto, en la que el portero se preparaba para hacer un despeje desde su área chica, pero al momento de intentar pegarle al balón con la derecha, su pierna izquierda se dobló; Malagón cayó al césped y de inmediato se llevó la mano a la zona del tobillo, mientras se retorcía de dolor.

El guardameta fue llevado de inmediato a los vestuarios.

A pesar de su bajo nivel en los meses recientes, Malagón se perfilaba como el favorito del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre para ser el titular de México en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio por encima de Raúl Rangel, portero del Guadalajara.

La baja de Malagón alarga la epidemia de lesiones de los jugadores estelares del Tri que han complicado el armado de la lista final que 'el Vasco' conformará para la justa mundialista.

Entre los que presentan lesiones están Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, operado del tobillo; Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, quien se recupera de una rotura de ligamentos; Rodrigo Huescas, del Copenhague danés, también con rotura de ligamentos.

Santiago Giménez, quien acaba de volver a los entrenamientos con el Milan; y la joya juvenil Gilberto Mora, del Tijuana, que presenta una pubalgia.

También están en recuperación Alexis Vega, del Toluca, y César Huerta, del Anderlecht belga. EFE