Los evangélicos denuncian toda instrumentalización de la fe en la guerra en Oriente Medio

Madrid, 11 mar (EFE).- La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) rechaza que se quiera normalizar la guerra como medio legítimo para alcanzar la paz, la seguridad o la libertad y advierte contra cualquier intento de instrumentalizar la fe en Jesucristo para justificar o legitimar dichos medios.

En un comunicado, Ferede expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia, se solidariza con todas las víctimas, en especial con los cristianos perseguidos en Irán, y pide que la oración y el compromiso cristiano estén guiados por el Evangelio y no por posicionamientos ideológicos.

Así, la entidad alerta de la prolongación de las hostilidades y del elevado número de víctimas civiles como "una dramática llamada a la conciencia moral de la comunidad internacional", y transmite su solidaridad y empatía con todas las víctimas de la violencia, y de modo particular con los cristianos iraníes perseguidos y encarcelados por causa de su fe bajo el régimen de los ayatolás.

"Por encima de cualquier preferencia política o ideológica, los cristianos evangélicos están llamados a ser embajadores de la paz y la reconciliación entre los pueblos de toda nación, tribu y lengua", subraya la federación, que invita a orar por todos los afectados y por quienes ostentan responsabilidades de gobierno "sin distinción".

Y remarca que la oración de los creyentes no debe estar guiada "por criterios ideológicos o partidistas, sino por la fidelidad al mensaje del Evangelio, lo que implica interceder por todas las personas, sin distinción, y comprometerse activamente con los valores de la reconciliación, la compasión y la justicia". EFE