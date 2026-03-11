Espana agencias

Lolita, matriarca de un clan en 'Mallorca Confidencial': "La familia es lo primero"

José Luis Picón

Málaga, 11 mar (EFE).- Lolita Flores, que interpreta a la poderosa matriarca de un clan gitano en la película 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain, asegura que comparte con su personaje la importancia que otorga a la familia. "Para muchas personas que tengamos un escaparate o seamos artistas, la familia es lo primero".

"Cuando lo leí, me gustó el personaje de Chusa, que es una gitana, cosa que no me cuesta mucho meterme en la piel, porque lo soy", ha afirmado a EFE la actriz, que asiste este miércoles a la presentación de la película en la sección oficial fuera de concurso del Festival de Málaga.

La historia se desarrolla "en una época en la que los niños no iban tanto a la escuela como ahora y se llevaba adelante a la familia con la chatarra, con la compra y venta o había que delinquir vendiendo algo que es muerte, pero no era algo generalizado".

"Ahora tenemos en nuestra etnia abogados, notarios, arquitectos, artistas y políticos", resalta Lolita, que añade que "todavía hay barrios marginados, pero el pueblo gitano está muy engrandecido".

"Y nos acaban de dar la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la que nos han puesto en alza. Agradezco al Gobierno español que nos haya condecorado, porque creo que es valorar el trabajo que está haciendo toda mi etnia para que los niños estudien, tengan una carrera, nos podamos integrar en la sociedad y no seamos excluidos como aún nos están excluyendo de muchas cosas".

Un mallorquín gitano

En la película, su personaje habla por momentos "un mallorquín gitano", para lo que contó con una preparadora, aunque le ayudó también el hecho de su padre fuera catalán y ella tenga familia en Mallorca, por lo que "el acento y el oído" los tiene "acostumbrados".

"El catalán no tiene ningún misterio, no lo hablo pero lo entiendo todo, y el mallorquín es muy parecido al catalán, pero tienen otro acento distinto. Me divirtió y es un guiño también para mi familia".

También está presente en la película la especulación durante la burbuja inmobiliaria a principios de este siglo, que amenaza el poblado donde vive Chusa.

"Mi opinión es que los barrios hay que protegerlos y no tienen por qué llevarlos a otro sitio, sino mejorarlos, darles las mismas casas, pero bien, con baños, luz y agua, y con las calles asfaltadas, para que las personas puedan vivir donde han nacido y han crecido".

"A los gitanos, por mucho que nos quieran separar, si no nos separamos por nuestra cuenta, no creo que haya nadie que lo pueda hacer, no a los gitanos, sino a cualquier ser humano que esté arraigado a su familia, que puede ser de otra etnia o de ninguna".

Al preguntársele por qué no hace más cine, traslada la pregunta "a los productores y los directores". "Comprendo que mi imagen a lo mejor no es como para hacer todos los papeles, aunque sería capaz, como De Niro, de engordar, adelgazar o cortarme el pelo. No me puedo quejar: he hecho dos películas este año".

Personajes potentes

Por su parte, David Ilundain explica a EFE que buscaba "un 'thriller' que tuviera personajes potentes con capas y el paisaje de Mallorca fuera de temporada y fuera de la postal habitual", y situarlo en torno a 2007.

"Ahí estábamos de subida, y luego nos dimos el tortazo. Era premonitorio que aquello tenía que frenar, porque era insostenible, en cuanto a la parte de la especulación, y en el tema de las drogas cada ciudad tenía sus supermercados de la droga".

"Nos parecía interesante explorar ese momento en el que había un poco de bienestar para todos, mucha fiesta y mucha capacidad de gastar y de mover dinero, y esa economía que creaba también la droga, aunque fuese subterránea e ilegal, que movía y sigue moviendo mucho", apunta el director navarro. EFE

(foto) (vídeo)

EFE

