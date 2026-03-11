Espana agencias

Karpin convoca a Zakharyan y Safónov para los amistosos ante Nicaragua y Mali

Moscú, 11 mar (EFE).- El seleccionador ruso, Valeri Karpin, convocó este miércoles al futbolista de la Real Sociedad Arsén Zakharyan y al portero del París Saint-Germain (PSG) Matvey Safónov para los partidos amistosos ante Nicaragua y Mali.

Desde que recalara en el equipo vasco, Karpin apenas ha contado con Zakharyan, que nunca ha llegado a asentarse como un fijo en San Sebastián.

Con todo, entrenadores como el veterano Yuri Siomin han apoyado la convocatoria del centrocampista con el objetivo de conocer su condición física actual.

También será de la partida Safónov, que es titular en el PSG, y Alexandr Golovin, que marcó con el Mónaco en la victoria de su equipo ante el combinado dirigido por Luis Enrique.

Rusia, que no disputará torneos internacionales debido a la guerra en Ucrania, se enfrentará el 27 de marzo a Nicaragua en Krasnodar y el 31 a Mali en San Petersburgo.EFE

